Нидерланды заинтересовались российским генералом «Дельфином» в деле о крушении MH17 1 8.12.2017, 15:30

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Международная следственная группа заинтересовалась информацией о российском генерале.

По данным Bellingcat, им мог быть российский генерал-полковник в отставке с позывным Дельфин, пишет rbc.ru.

Одним из фигурантов дела о крушении рейса MH17 на Востоке Украины мог быть российский генерал-полковник, главный инспектор Центрального военного округа Николай Ткачев, ранее был известен лишь его позывной — Дельфин, выяснила группа Belingcat совместно с изданием Insider. Расследованием дела занимается Международная следственная группа (JIT) из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. JIT прокомментировала публикацию Bellingcat, отметив, что следователи «с большим интересом обратили внимание на эту информацию».

В своем новом расследовании Bellingcat опиралась на прослушку разговоров, аудиозапись которой опубликовали следователи на официальном сайте прокуратуры Нидерландов (расшифровка на русском). В расшифровке к Дельфину обращаются «Николай Федорович», прокуратура считает, что это настоящее имя фигуранта, но фамилия Дельфина была неизвестна. Помимо него JIT также ищет Андрея Ивановича с позывным Орион, следователи считают их «вовлеченными в преступную деятельность во время военного конфликта на востоке Украины».

Игорь Гиркин (Стрелков), ранее руководивший министерством обороны самопровозглашенной ДНР, в разговоре с The Insider сообщил, что встречался с Дельфином и Орионом в Краснодоне в конце июля и, по его сведениям, Дельфин был отставным российским генералом. В беседе с РБК Гиркин подтвердил, что встречался в 2014 году с Дельфином в Краснодоне, но его фамилией не интересовался. «Я, честно говоря, не знаю его фамилию. Но знаю позывной: Дельфин. Я был уверен, что он отставной генерал. Он возглавлял координационный штаб в Краснодоне», — сказал экс-министр, отвечая на вопрос РБК, встречался ли он с генералом Ткачевым.

Генерал-полковник Николай Ткачев был отправлен в отставку 10 декабря 2010 года, говорится в указе президента от декабря 2010 года. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, он командовал войсковой частью 20650, расформированной 9 сентября 2014 года. Как выяснил Bellingcat, с февраля 2011 года по август 2012 года генерал был главным военным советником в Сирии. Bellingcat также нашла его на видео парада в Екатеринбурге 9 мая 2014 года: Ткачев стоит среди генералов, принимающих парад.

The Insider удалось поговорить с генералом. Он заявил изданию, что после возвращения из Сирии стал главным инспектором Центрального военного округа, а в 2017 году также главой попечительского совета военного училища в Екатеринбурге. В приемной Екатеринбургского суворовского военного училища РБК подтвердили, что Николай Ткачев действительно входит в попечительский совет их учреждения.

По словам генерала, он «из Екатеринбурга никуда не выезжал» и на Украине в 2014 году не был.

Чтобы сделать запись голоса Ткачева, журналисты The Insider связались с ним под предлогом интервью о суворовском училище, а затем обратились в Национальный центр медиакриминалистики Университета Колорадо в Денвере и в Литовский центр судебной экспертизы для проведения исследования на предмет сходства голосов в их записи и прослушки, опубликованной голландской прокуратурой. «Вероятность того, что Дельфин это тот же человек, что и спикер в аудиозаписи [The Insider] call_13-11-46_OUT_8***.aac в 428 раз больше того, что Дельфин это другой человек. Анализ подтверждает гипотезу о том, что Дельфин это тот же человек, что и спикер в аудиозаписи call_13-11-46_OUT_8***.aac», — приводит издание вывод американского университета.

В соответствии со стандартами Европейской сети институтов судебной экспертизы значение 428 считается «достаточно сильным подтверждением» того, что голос с записи принадлежит одному и тому же лицу.

В литовском центре также провели анализ спектра амплитуды голоса и пришли к выводу, что из четырех фрагментов голосов Дельфина два «вероятно совпадают» с голосом Ткачева и два «с высокой степенью».

РБК направил официальные запросы в пресс-службу Центрального военного округа и Минобороны.

Boeing 777, летевший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», потерпел крушение в небе над Восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Все 298 пассажиров самолета погибли.

Существует версия, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» ополченцами, участвующими в военном конфликте на Украине. Bellingcat установила, что в этом районе находился «Бук» под номером 332, приписанный к российской 53-й зенитной ракетной бригаде. По данным расследователей, транспортировку ЗРК в Донбасс контролировал российский офицер Сергей Дубинский, фигурировавший в СМИ как командир разведки ДНР с позывным Хмурый. Дубинский это отрицал.

Совет безопасности Нидерландов считает причиной крушений самолета попадание ракеты «земля — воздух», запущенной из «Бука». Россия считает, что Boeing сбили украинские военные, российский радиолокационный комплекс «Утес-Т» не зафиксировал каких-либо посторонних объектов близ маршрута MH17, заявлял заместитель главного конструктора комплекса Виктор Мещеряков. Версия украинских властей схожа с тем, о чем заявляют расследователи Bellingcat.