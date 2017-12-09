Линас Линкявичюс: Нужны новые решения российско-украинского кризиса 9.12.2017, 16:23

Линас Линкявичюс

Прогресс в разрешении конфликта, спровоцированного агрессией России против Украины, недостаточен.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс 7 декабря на ежегодной встрече министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене обратил внимание на недостаточный прогресс в разрешении конфликта, спровоцированного агрессией России против Украины, и призвал к поиску новых решений, сообщили Charter97.org в пресс-службе МИД Литвы.

«Прошло 4 года с начала российских военных операций на востоке Украины, но перспектива политического решения остается неопределенной. Сепаратисты, поддерживаемые Кремлем, последовательно дестабилизируют политическую ситуацию и положение в области безопасности на востоке Украины – это недопустимо и должно измениться. Страны ОБСЕ должны искать новые решения, основанные на реализации Минских соглашений», – подчеркнул министр иностранных дел.

В ходе организованной по инициативе Украины дискуссии о ситуации с правами человека в Крыму Линкявичюс обратил внимание на систематические нарушения прав человека на незаконно аннексированном Россией полуострове и призвал усилить реакцию ОБСЕ на вызовы защите прав и основных свобод человека.

Министры иностранных дел стран ОБСЕ 7-8 декабря обсуждают в Вене основные проблемы европейской безопасности, в частности конфликты в регионе ОБСЕ, угрозы обеспечению прав и свобод человека, рост экстремизма и радикализации и т. п.

Совет министров ОБСЕ является важнейшим форумом политических дебатов и принятия решений данной организации. На ежегодных совещаниях министры иностранных дел производят обзор и оценку деятельности организации, обсуждают наиболее важные вопросы безопасности и намечают вехи дальнейших действий.

ОБСЕ – это региональная организация безопасности, объединяющая 57 стран Европы, Северной Америки и Центральной Азии. В текущем году ее возглавляет Австрия, которая в январе 2018 года передаст полномочия Италии.