Depeche Mode выпустили клип на песню «Где революция?» 4 11.02.2017, 10:01

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Фото: tut.by

Британская группа Depeche Mode выпустила клип на песню «Where's the Revolution» из нового альбома Spirit.

Клип снят в черно-белой гамме и напоминает советскую хронику. В начале Дейв Гаан, Мартин Гор и Энди Флетчер, одетые в строгие черные костюмы и с бородами, как у Карла Маркса, двигают огромный деревянный ящик, который затем становится трибуной для поющего лидера группы.

Альбом Spirit выйдет 17 марта 2017 года, затем музыканты отправятся в турне.