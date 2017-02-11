Depeche Mode выпустили клип на песню «Где революция?»4
- 11.02.2017, 10:01
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Британская группа Depeche Mode выпустила клип на песню «Where's the Revolution» из нового альбома Spirit.
Клип снят в черно-белой гамме и напоминает советскую хронику. В начале Дейв Гаан, Мартин Гор и Энди Флетчер, одетые в строгие черные костюмы и с бородами, как у Карла Маркса, двигают огромный деревянный ящик, который затем становится трибуной для поющего лидера группы.
Альбом Spirit выйдет 17 марта 2017 года, затем музыканты отправятся в турне.