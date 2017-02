В США вручают премии «Грэмми»: в главных номинациях победила Адель 1 13.02.2017, 8:14

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) проходит 59-я церемония вручения престижных музыкальных премий "Грэмми".

Все победители перечислены на сайте премии.

Так, композиция британской певицы Адель Hello получила премию "Грэмми" в номинации "Песня года". За награду в этой категории также боролись Бейонсе (Formation), канадский поп-исполнитель Джастин Бибер (Love Yourself), американец Майк Познер (I Took a Pill in Ibiza) и датская группа Lukas Graham ("Лукас Грэм") за их композицию 7 Years, передает NEWSru.com.

Адель также завоевала премию "Грэмми" в номинации "Запись года" за свою композицию Hello. Композиция конкурировала с синглом Formation американки Бейонсе, песней 7 Years датского поп-коллектива Lukas Graham, а также хитом Stressed Out группы Twenty One Pilots и совместным треком Рианны и Дрейка под названием Work.

Диск Адель "25" победил и в номинации "Альбом года".

Пластинка Адель "25" была признана лучшим поп-альбомом по итогам года. За право получить награду в этой номинации боролись также канадский поп-исполнитель Джастин Бибер (альбом Purpose), австралийская певица Сия (This Is Acting), а также американские звезды Ариана Гранде (Dangerous Woman) и Деми Ловато (Confident).

Кроме того, Адель получила награду в категории "Лучшее сольное поп-исполнение" за песню Hello. В данной номинации она обошла американскую певицу Бейонсе с композицией Hold Up, Джастина Бибера (Love Yourself) и американок Келли Кларксон (Piece by Piece) и Ариану Гранде (Dangerous Woman).

Американский хип-хоп-артист Chance the Rapper (Ченс Рэпер) получил "Грэмми" как лучший новый исполнитель. С Chance the Rapper соперничали начинающие американские кантри-певицы Келси Баллерини и Марен Моррис, диджей-дуэт The Chainsmokers ("Чейнсмокерс"), хип-хоп-исполнитель Андерсон Пак.

Канадский хип-хоп-исполнитель Дрейк стал обладателем премии "Грэмми" в категории "Лучшая рэп-песня" за свою композицию Hotline Bling. Конкуренцию Дрейку составляли знаменитый рэпер Канье Уэст с его песнями Famous и Ultralight Beam, хип-хоп-исполнители Фэт Джо и Реми Ма с их совместным треком All the Way Up, а также американец Chance the Rapper (Ченс Рэпер) с композицией No Problem. Hotline Bling также была награждена в номинации "Лучшее совместное рэп-исполнение".

Диск американской певицы Бейонсе Lemonade назван "Лучшим альбомом в стиле урбан". 35-летняя звезда обошла в данной номинации барбадосскую певицу Рианну с ее диском Anti, американца Кристофера Галланта (Ology), женское трио King (We Are King) и восходящую звезду Андерсона Пака (Malibu). Перед вручением награды Бейонсе, которая недавно объявила, что беременна двойней, исполнила две свои композиции с диска Lemonade.

"Лучшим альбомом в стиле ритм-н-блюз" назван диск Lalah Hathaway Live певицы Лалы Хэтэуэй. В номинации "Лучшая песня в стиле ритм-н-блюз" победу одержала композиция американского исполнителя Максвелла Lake by the Ocean. Награда в категории "Лучшее исполнение в стиле ритм-н-блюз" досталась Соланж Ноулз за ее трек Cranes in the Sky.

Американцы Twenty One Pilots стали обладателями "Грэмми" в категории "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" за их трек Stressed Out. Twenty One Pilots удалось обойти в этой номинации диджей-дуэт The Chainsmokers и американскую певицу Холзи за их совместный трек Closer, датский коллектив Lukas Graham за песню 7 Years, австралийку Сию и ямайского исполнителя Шона Пола за композицию Cheap Thrills, а также барбадосскую певицу Рианну и канадского рэпера Дрейка (Work).

Знаменитый британский исполнитель Дэвид Боуи, скончавшийся в январе прошлого года, получил премию "Грэмми" в категории "Лучшая рок-песня" за композицию Blackstar с одноименного альбома.

На премию в этой номинации также претендовали британская группа Radiohead с песней Burn the Witch, американский коллектив Twenty One Pilots с композицией Heathens, их соотечественники Highly Suspect с треком My Name Is Human, Metallica с синглом Hardwired.

Боуи также получил еще три награды - в номинациях "Лучший альтернативный альбом" (диск Blackstar), "Лучшее рок-исполнение" (песня Blackstar) и "Лучшая работа звукоинженера на неклассическом альбоме" (диск Blackstar). Как отмечает ТАСС, таким образом музыкант, ушедший из жизни в возрасте 69 лет от рака печени, был удостоен премий во всех четырех категориях, в которых он был номинирован в этом году.

Кроме того, дизайнер Джонатан Барнбрук, работавший над обложкой и буклетом пластинки Blackstar, получил "Грэмми" за лучшее оформление альбома.

Солистка Мариинского театра Анна Нетребко, выдвинутая на "Грэмми" в категории "Лучший классический сольный альбом" за пластинку Verismo, осталась без награды. Награду в данной номинации поделили между собой немецкая сопрано Доротея Решманн (альбом Schumann & Berg) и британский оперный и камерный исполнитель Иэн Бостридж (Shakespeare Songs). Им удалось обойти, помимо Нетребко, чешскую оперную певицу Магдалену Кожену (альбом Monteverdi) и француженку Сабину Девьель (Mozart: The Weber Sisters).

Премию в категории "Лучший альбом с объемным звучанием" присудили выходцу из России Дмитрию Липаю и его сыну Александру, которые в качестве звукоинженеров работали над диском Dutilleux: Sur Le Meme Accord; Les Citations; Mystуre De L'instant & Timbres, Espace, Mouvement, записанным Сиэтлским симфоническим оркестром. За эту же пластинку Липаи также были номинированы в категории "Лучшая работа звукоинженера над классическим альбомом", однако остались без награды.

Премию в номинации "Лучшее хоровое исполнение" за пластинку Penderecki Conducts Penderecki, Volume 1 получил знаменитый польский дирижер и композитор Кшиштоф Пендерецкий. Это запись исполнения Варшавским филармоническим оркестром под управлением 83-летнего маэстро вместе с хором Варшавской национальной филармонии нескольких сочинений за авторством самого Пендерецкого.

Латвийский дирижер Андрис Нелсонс получил награду в номинации "Лучшее оркестровое исполнение" за запись Shostakovich: Under Stalin?s Shadow - Symphonies Nos. 5, 8 & 9 в исполнении Бостонского симфонического оркестра под его управлением.

В категории "Лучший музыкальный фильм" победила документальная лента "The Beatles: Восемь дней в неделю" (The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years) за авторством известного режиссера Рона Ховарда, рассказывающая о легендарной "ливерпульской четверке". С ней соперничали короткометражное видео под названием "Лимонад" (Lemonade), выпущенное специально в качестве сопровождения для одноименного альбома Бейонсе, документальная лента "Засну, когда умру" (I'll Sleep When I'm Dead), повествующая об американском диджее и композиторе Стиве Аоки, картина "Музыка незнакомцев" (The Music of Strangers - Yo-Yo Ma & The Silk Road Ensemble) об известном американском виолончелисте китайского происхождения Йо Йо Ма, а также телевизионный концерт с участием звезд американской кантри-сцены, вышедший на видео под названием "American Saturday Night: Live From The Grand Ole Opry".

Саундтрек к картине "Звёздные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: The Force Awakens, 2015) за авторством композитора Джона Уильямса получил премию "Грэмми" в номинации "Лучший альбом, являющийся саундтреком к фильму, ТВ или медиа".

Уильямсу удалось обойти композитора Томаса Ньюмана с его звуковой дорожкой к фильму "Шпионский мост" (Bridge of Spies, 2015) Стивена Спилберга, Карстена Николая и Рюити Сакамото, написавших музыку к "оскароносной" ленте "Выживший" (The Revenant, 2015) с Леонардо Ди Каприо, Кайла Диксона и Майкла Стейна (сериал "Очень странные дела", Stranger Things, 2016 - по настоящее время), а также работу знаменитого 88-летнего итальянского композитора Эннио Морриконе к картине Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка" (The Hateful Eight, 2015).

Исполненная Джастином Тимберлейком композиция "Can't Stop the Feeling!" к мультфильму "Тролли" (Trolls, 2016) удостоилась награды как "Лучшая песня, написанная для кино, ТВ или медиа".

Данные награды вручались на предварительной церемонии, во время которой "Грэмми" присуждаются преимущественно во второстепенных и технических номинациях.