Россия ввела новые ограничения на ввоз белорусской продукции 9 14.02.2017, 9:51

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Россельхознадзор заявил, что белорусская продукция «несет риски распространения африканской чумы свиней».

Официально такие меры стали ответом на введенные еще два года назад, в январе 2015 года, Беларусью аналогичные ограничения.

В ведомстве отметили, что белорусский Совмин 21 января 2015 года расширил перечень российской животноводческой продукции, в отношении которой применяются специальные дополнительные меры в виде разрешения на ввоз, выдаваемого белорусской ветеринарной службой, в связи с неблагополучием России по заболеванию животных ящуром, гриппом птиц и АЧС. Однако, заявили в Россельхознадзоре, в ЕАЭС не предусмотрено оформление таких разрешений на ввоз при перемещении продукции между сторонами.

Также в ведомстве назвали ненаучным необходимость разрешения на ввоз товаров, которые не могут нести риски распространения АЧС: кормов для животных, в том числе для собак или кошек, расфасованных для розничной продажи, органические химические и фармацевтическую продукцию для применения в ветеринарии. В Россельхознадзоре подчеркнули, что неоднократно просили Минск отменить эти меры или предоставить научное обоснование ограничении, но никакой информации о положительном решении этого вопроса так и не поступило. Как нет ответа и на вопрос о выявлении в 2014 году генома вируса АЧС в готовой мясной продукции белорусских мясокомбинатов, источник которого до сих пор Беларусью не установлен. Таким образом, Россельхознадзор решил применить аналогичный подход к белорусским товарам и ввести спецмеры в виде разрешения на ввоз белорусских товаров, несущих риски распространения АЧС: свинину, пищевые субпродукты свиней, фуражные пшеницу, рожь, овес, ячмень, кукурузу, соевые бобы, муку из семян или плодов масличных культур, используемые для кормления животных - всего несколько десятков наименований товаров.