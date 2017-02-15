Линас Линкявичюс: У Лукашенко все меньше времени 15.02.2017, 11:30

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Линас Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы затронул тему обострившихся отношений Москвы и Минска.

По мнению Линаса Линкявичюса, сторонники самостоятельного направления развития в Беларуси переживают сложный этап, а времени у режима Лукашенко остается все меньше, пишет delfi.lt.

В последние недели все громче стали говорить о напряжении между двумя «союзными государствами» Россией и Беларусью, появились даже версии, согласно которым над режимом Лукашенко нависла угроза, поскольку Москва может обуздать Лукашенко даже силой в ходе учений «Запад», которые пройдут этой осенью. В ходе учений в Беларусь прибудут российские солдаты и техника.

Глава МИД Литвы Линкявичюс полагает, что в любом случае у Минска остается все меньше времени.

«Я не политолог, не могу руководствоваться допущениями. Могу лишь заметить, что Беларусь не является членом НАТО и ЕС и даже не стремится двигаться в этом направлении. Но эти элементы самостоятельности переживают трудные времена, у них все меньше времени», - утверждал Линкявичюс.

Линкявичюс напомнил, что интеграция Беларуси с Россией в военной, разведывательной и экономической сферах становится все глубже. В отличие от Литвы, имеющей гарантии безопасности от НАТО, у Беларуси все меньше оснований говорить о своей самостоятельности. На вопрос, возможен ли более тесный диалог с Беларусью, Линкявичюс отметил, что хотя обе страны и не союзники, они - соседи, у которых есть интенсивные торговые отношения.

«Мы стараемся друг друга понять, а в тех областях, где не понимаем и не поймем, например, в вопросе Островецкой АЭС, ограничиваемся. Но мы бы хотели, чтобы они (белорусы) приближались к европейскому мышлению, потокам сотрудничества, диалогу с ЕС», - сказал Линкявичюс.

«Мы хотим, чтобы те времена не вернулись, чтобы было больше свободы для партий, людей. Правы те, кто говорит, что надеяться на радикальные перемены в Беларуси, видимо, сложно. Но то, что мы делаем, должно быть направлено на достижение небольшого прогресса», - сказал Линкявичюс, отметив, что, уважая соседа, необходимо и корректно обращать внимание и на то, что не соответствует международным нормам и наблюдать, как сложится ситуация в Беларуси.