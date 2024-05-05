Российский десант пытался форсировать Днепр, но что-то пошло не так 5 5.05.2024, 20:07

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В Сети появилось видео неудачной атаки.

Ежедневно в Сети появляются новые видео, в частности, с передней линии фронта, на которых запечатлены неудачные попытки российских оккупантов штурмовать позиции ВСУ.

Телеграм-канал «Украина 365» опубликовал видео, на котором заснят момент, как во время форсирования реки Днепр на оккупированной части Херсонской области лодка российских захватчиков подрывается на мине.

На кадрах заметно, как после взрыва оккупанты с лодки подлетели в высоту на несколько метров, их путешествие по Днепру было завершено, ну а сам катер, по всей видимости, пошел на дно.