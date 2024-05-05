В Иране живая рыба падала прямо с неба 5 5.05.2024, 18:33

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Удивительное природное явление попало на видео.

В субботу, 4 мая, в Иране люди стали свидетелями интересного природного явления. В Ясудже после дождя внезапно с неба начала падать живая рыба.

Об этом сообщает издание Рravda-en. Отмечается, что причиной стало торнадо, прошедшее над водоемом.

Оно подхватило рыбу из водоема и понесло ее в город в нескольких километрах. На видео, которые распространяют в Сети, видно, что рыба падает прямо с неба. И в то же время некоторые рыбины живые, хотя некоторая часть разбивалась об асфальт.

Жители города были удивлены этим явлением, тем более, что прошедший накануне «рыбопада» дождь был не сильный. Он не предполагал каких-либо подобных событий.

🇮🇷 Rain of fish fell over the Iranian Yasuj.



The main version of what happened: a tornado swept over a reservoir and threw fish several kilometers inland. pic.twitter.com/BINhCSvdCq — dana (@dana916) May 3, 2024