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В Иране живая рыба падала прямо с неба

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  • 5.05.2024, 18:33
  • 4,378
В Иране живая рыба падала прямо с неба

Удивительное природное явление попало на видео.

В субботу, 4 мая, в Иране люди стали свидетелями интересного природного явления. В Ясудже после дождя внезапно с неба начала падать живая рыба.

Об этом сообщает издание Рravda-en. Отмечается, что причиной стало торнадо, прошедшее над водоемом.

Оно подхватило рыбу из водоема и понесло ее в город в нескольких километрах. На видео, которые распространяют в Сети, видно, что рыба падает прямо с неба. И в то же время некоторые рыбины живые, хотя некоторая часть разбивалась об асфальт.

Жители города были удивлены этим явлением, тем более, что прошедший накануне «рыбопада» дождь был не сильный. Он не предполагал каких-либо подобных событий.

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