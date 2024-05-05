Что делать, если захлопнулась дверь машины, а ключи остались внутри 3 5.05.2024, 19:27

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Действенные советы водителям.

Дверь автомобиля неожиданно захлопнулась, а ключи остались в замке зажигания или на сидении. От такой нештатной ситуации не застрахован ни один водитель. Проще всего открыть замок запасным ключом, но его по закону жизни не оказывается под рукой, пишет Elocks. Что же делать?

Способ 1

Опустить любое из боковых стекол. В зазор должна пролезть петля из проволоки. Петлю Вам предстоит накинуть на запорный механизм и поддеть его.

Правда, придется изрядно попотеть. Во-первых, не на всех механизмах есть шляпка. Во-вторых, не рассчитывайте, что у вас получится с первого раза.

Способ 2

Отогнуть правый угол дверцы. Делать это нужно предельно аккуратно, используя отвертку. Тогда проволочную петлю можно будет протянуть под уплотнителем.

Способ 3

Выставить ветровое стекло. Оно предусмотрено в конструкции большинства моделей автомобилей. Сначала постарайтесь отодвинуть резиновый уплотнитель и снять его. Тогда выставить стекло будет делом техники.

В проем свободно проходит мужская рука — останется лишь дотянуться до ключа.

Способ 4

Разбить ветровое стекло. Затем в образовавшийся проем просунуть руку и взять ключи.

В автосервисе без проблем заменят поврежденное стекло — это займет немного времени. Но вопрос в цене. Чем дороже автомобиль, тем выше стоимость комплектующих.

Способ 5. Безопасный вариант

Если дверь в машине захлопнулась, а ключи остались внутри, мы рекомендуем вызвать мастера по вскрытию. Как правило, мастер приезжает в течение 15-30 минут. Автомобиль открывается быстро и без повреждений окон, замков и дверей.

Стоимость услуги обходится значительно дешевле ремонта.