«Лукашенко уничтожает все, что отличает белорусов от русских» 9 5.05.2024, 18:51

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Сергей Наумчик

Фото: «Радыё Свабода»

После 2020-го процесс приобрел тотальный и агрессивный характер.

Долго не мог сформулировать лаконичную и одновременно максимально содержательную характеристику того, что делает промосковский режим Лукашенко с белорусской нацией после 2020-го. Кажется, наиболее точным будет — уничтожение всего, что хоть в минимальной степени отличает белорусов от русских, пишет политический аналитик Сергей Наумчик.

Собственно, происходит это с 1994 года, но после 2020-го процесс приобрел тотальный и агрессивный характер.

В коммунистические времена Москва делала из белоруса «советского человека», но все же позволяла развитие национальной литературы, театра, изобразительного искусства (разумеется, в определенных идеологических границах). И даже хвалилась этим перед Западом, говоря о «расцвете в СССР национальных культур». Сегодня же Москве наплевать на то, как ее будут воспринимать в мире — какой уже там международный имидж после Бучи.

Москве в Беларуси нужны не просто лояльные России люди, а именно-русские люди. Как еще раньше говорил Лукашенко — «русские со знаком качества». То есть — готовы молчаливо и безропотно поддержать «генеральную линию» и единогласно проголосовать за поводыря.

И, при надобности, за вход в состав РФ.