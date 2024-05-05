Радослав Сикорский: Путину было бы хорошо признать свое вторжение ошибкой 4 5.05.2024, 19:40

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Радослав Сикорский

Фото: Getty Images

Глава МИД Польши сделал мощное заявление.

Партнеры Украины должны увеличивать оборонную поддержку Киева, чтобы вооруженные силы Украины могли противостоять агрессии российских террористов. Лучше помогать Украине защищаться от российского воздушного террора против энергетики и инфраструктуры, чем заниматься их восстановлением.

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает RMF 24. Он напомнил, что Украине нужны системы ПВО и боеприпасы к ним.

«Украине крайне нужны зенитные ракеты, чтобы защитить свою промышленность, защитить свои электростанции, защитить свою инфраструктуру. Я считаю, что гораздо лучше тратить деньги на защиту Украины, чем потом ее отстраивать», – отметил он.

Министр добавил, что Европейский Союз мог бы сделать больше, чем сейчас, несмотря на то, что общая стоимость помощи Украине со стороны ЕС уже превысила стоимость помощи со стороны США. Но Украине нужно помогать, пока российский диктатор Владимир Путин не потерпит поражение.

«Думаю, Путину было бы хорошо признать свое вторжение ошибкой и сделать новый расчет, учитывая, что мы будем помогать Украине столько, сколько потребуется», – резюмировал Сикорский.