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Белорусская игра о выпивке получила приз на конференции в Европе

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  • 15.02.2017, 16:52
  • 8,118
Кадр из игры
Изображение: store.steampowered.com

Игра Drunk or Dead от минской студии 4 I Lab получила приз «Лучшая VR-игра» на конференции White Nights в Праге.

В кубке мероприятия участвовали инди-игры, разработанные небольшими студиями. Среди членов жюри были представители таких компаний, как Unity, Amazon и «ВКонтакте». Победителям достались очки виртуальной реальности Oculus Rift и другие ценные призы, пишет tut.by.

До финала номинации «Лучшая VR-игра» также дошел другой проект этой студии - игра под названием Ahros: One Warrior Chronicle. За гран-при боролся и проект League of Arosaurs от белорусских разработчиков из MintFrogs.

Напомним, игра Drunk or Dead показывает зомби-апокалипсис глазами посетителя салуна на Диком Западе. По сюжету зомби-вирус поражает только трезвых людей, поэтому игроку приходится время от времени пропускать по шоту и отстреливаться от ходячих мертвецов.

Студия 4 I Lab с призами
Фото: Никита Суша/facebook

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