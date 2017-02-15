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Bellingcat назвала ответственного за сбивший MH17 «Бук»

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  • 15.02.2017, 23:03
ФОТО: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

Перевозку сбившего самолет рейса MH17 комплекса«Бук» осуществлял отставной российский офицер Сергей Дубинский.

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat выпустила доклад, в котором говорится,что перевозку сбившего, по версии следствия, самолет рейса MH17 комплекса«Бук» осуществлял отставной российский офицер Сергей Дубинский, сообщает republic.ru.

Ранее он был известен как боец вооруженных сил самопровозглашенной «ДНР» «Хмурый».

По версии группы, «Бук» также перевозили служащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения вооруженных сил России. К такому выводу Bellingcat пришла, изучив фотографии в соцсетях военных, которые были сделаны в Ростовской области во время транспортировки установки.

Свой доклад Bellingcat передала Joint Investigation Team (JIT) – группе следователей, которая ведет расследование трагедии.


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