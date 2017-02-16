«10 причин почему БелАЭС это большая проблема» 7 16.02.2017, 10:50

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Фото: БелТА

МИД Литвы выпустило брошюру с главными опасностями, которые несет Островецкая АЭС.

Введение в эксплуатацию первого энергоблока Белорусского АЭС отложено до 2019 года, монтаж корпуса первого реактора должен был начаться в конце 2016 года.

«Еще работать не начала, а уже разваливается. Что же будет, когда включат?» - жители Островца о своей АЭС, пишет «Радыё Свабода».

Литва протестует против БелАЭС на высшем государственном уровне, выражает протесты в международных структурах и призывает не покупать электроэнергию с БелАЭС, назначила специального «посла по БелАЭС». Литву в этом поддерживает президент Эстонии, но большинство стран, как говорит премьер Литвы, «оценивают БелАЭС только через экономическую призму». Минск хочет смягчить позицию Литвы по поводу БелАЭС - Литва реагирует холодно.

1. На декабрь 2016 года было подтверждено 10 несчастных случаев и 4 смерти (по белорусским данным, 4-ая смерть не подтверждена, строитель травмирован, но жив. - Прим). Информация о происшествиях приходит с опозданием на несколько недель из неофициальных источников, белорусские власти пытаются скрывать несчастные случаи.

2. 16 европейских столиц - в потенциально опасной зоне (в частности Вильнюс - в 50-километровом радиусе. - Прим).

3. Площадка выбрана без должной оценки (есть сведения, площадка была признана опасной еще в 1993 году. - Прим), не произведена оценка воздействия на окружающую среду, критерии выбора площадки находятся в тайне, альтернативные площадки не оценивались.

4. Ненадежная оценка сейсмической угрозы: в районе площадки случались землетрясения в 5-7 баллов по шкале Рихтера (рекордный для Беларуси землетрясение в 1908 году имел эпицентр возле станции Гудогай. - Прим). По МИД Литвы, белорусские эксперты отмечают, что сейсмологические исследования основывались на ошибочных сведениях.

5. Беларусь отказалась выполнять 4 из 6 шагов по анализу площадки и проекта АЭС, требуемых SEED-миссией. SEED-миссия должна была пройти еще до выбора площадки, а БелАЭС строится уже 7 лет без нее (миссия приехала на БелАЭС 16 января 2017 года. - РС).

6. Стресс-тесты должны были быть проведены 5 лет назад, не проведены до сих пор (были анонсированы на 1-10 сентября 2016 года, позже сообщались другие даты, о успешном проведение тестов не сообщалось. - Прим.). А Беларусь обещала Еврокомиссии провести стресс-тесты еще в 2011 году.

7. 95% питьевой воды для трети жителей Литвы будет загрязнены в случае аварии. Бассейн реки Вилии, которая является источником охлаждения БелАЭС, покрывает 72% Литвы.

8. БелАЭС выдержит падение легкого самолета, до 5 тонн. Но тяжелый самолет, как 200-тонный коммерческий авиалайнер, приведет к катастрофе уровня Чернобыля и Фукусимы. Другие подобные проекты АЭС в Европе защищенные.

9. Национальный орган в радиационной безопасности слабый политически и профессионально: политические решения технических проблем, сомнительное лицензирование, отсутствие контроля над проектом АЭС. Например, трагедия на Фукусиме произошла из-за энергоснабжения системы охлаждения. Беларусь еще не решила, как защитит БелАЭС от этой опасности.

10. Белорусские власти не хотят кооперации. 330-тонный корпус реактора упал с высоты 4 метров (на самом деле, точная высота не называлась, корпус «упал краем на землю» «с высоты роста Лукашенко или чуть выше". - Прим.). Беларусь не раскрывала информацию о происшедшем, когда информация просачилась - сначала отрицала ее, называла происшествие «нештатной ситуацией». Литва называет это «типичным ответом Беларуси».