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Рекс Тиллерсон: Ожидаем выполнения Россией минских соглашений

  • 17.02.2017, 7:49
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Рекс Тиллерсон

США рассчитывают, что Россия будет уважать свои обязательства в рамках минских соглашений для деэскалации ситуации в Украине.

Об этом сообщил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Тиллерсон отметил, что встреча была продуктивная, обсуждались вопросы, которые беспокоят обе стороны. 

Государственный секретарь напомнил, что США будут работать с Россией в тех аспектах практического сотрудничества, которые пойдут на пользу американцам.

"Там где мы не сходимся во взглядах, Соединенные Штаты будут отстаивать интересы и ценности Америки и ее союзников", - отметил госсекретарь.


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