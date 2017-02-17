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Ряд министерств и ведомств провалили задания по росту экспорта

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  • 17.02.2017, 10:47
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«Рекордсменом» стал «Белнефтехим», экспорт продукции которого сократился почти на 34%.

По итогам 2016 года многие белорусские министерства и концерны не выполнили доведенные прогнозные задания по росту экспорта, свидетельствуют статданные о результатах внешней торговли, сообщает БелаПАН.

Согласно правительственному прогнозу, в 2016 году экспорт товаров и услуг должен был вырасти на 3,5%, однако в действительности он снизился на 9,3%. Произошло это ввиду того, что запланированные темпы роста экспорта, которые были доведены правительством до министерств и концернов, во многих случаях оказались не выполнены.

Так, предполагалось, что экспорт предприятий Минпрома вырастет на 7,5%, однако в действительности поставки продукции на внешние рынки предприятия министерства увеличили на 3,2%. Минсельхозпрод в прошлом году также не достиг намеченного задания по росту экспорта — вместо прогнозируемого роста на 5,5% экспорт организаций министерства увеличился на 1,6%.

Предприятия ряда концернов в 2016 году сократили экспорт производимой продукции, хотя на правительственном уровне прогнозировался рост этого показателя.

Так, ожидалось, что экспорт предприятий концерна "Беллесбумпром" увеличится в 2016 году на 7,7%, но в действительности сократился на 10,6%. Организации, подведомственные "Белгоспищепрому" для выполнения правительственного задания должны были нарастить экспорт на 1%, но по итогам года сократили его на 4%.

В наибольшей мере отклонение от доведенного задания по экспорту произошло у "Белнефтехима": ожидалось, что концерн увеличит экспорт на 2,4%, а в действительности поставки продукции на внешние рынки в прошлом году в денежном выражении снизились на 33,9%.

Как сообщалось ранее, в 2016 году экспорт белорусских нефтепродуктов составил 13 млн тонн и по сравнению с 2015 годом поставки белорусских нефтепродуктов на внешние рынки снизились в физическом выражении на 23%.

В денежном выражении экспорт нефтепродуктов составил в 2016 году около 4 млрд долларов и сократился (на фоне снижения мировых цен на нефть) примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


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