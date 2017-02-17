Названы семь простых упражнений для улучшения зрения 17.02.2017, 12:45

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Зрение для человека является, наверное, одним из основных благ, которыми его наделила природа.

Именно поэтому зрение нужно беречь и уделять внимание не только гигиеническим, но и психофизическим аспектам.

Если вовремя и регулярно проводить профилактику для поддержки зрения, которая состоит из семи простых, однако весьма эффективных упражнений, вы сможете все видеть в ярком цвете, глядя на мир широко открытыми глазами, пишет ladyhealth.com.ua.

Итак, давайте же более детально рассмотрим, как выполняется гимнастика для глаз. Прежде всего, важно принять удобную позу, чтобы все тело было расслабленным. Для начала нужно выполнить несколько поворотов головой, чтобы снять напряжение в области шеи, а потом уже переходить к выполнению основных упражнений.

1. Сначала нужно выполнить легкий массаж в области переносицы, чтобы снять усталость с глаз, а также сосредоточиться.

2. Делаем глубокий вдох, а на выдохе необходимо поднять глазные яблоки вверх, потом вниз, вправо и влево. Это упражнение нужно повторить пять раз.

3. Далее нужно отвести взгляд в сторону и потом сразу же вдаль, при этом нужно стараться не фокусировать внимание на конкретных предметах. Идеальным вариантом будет, если рядом есть окно. После этого нужно придвинуть палец к лицу и остановить на нем свой взгляд секунд на пять, поле чего нужно снова посмотреть вдаль. Эту же очередность нужно повторить 3-5 раз.

4. Теперь закрываем глаза и расслабляемся, делаем круговые движения глазами, держа их при этом закрытыми. Нужно повторить по пять раз по часовой стрелке и против нее.

5. Далее переходим к упражнению под названием «восьмерка». Для этого необходимо очертить взглядом цифру 8, как бы рисуя ее в воздухе при широко открытых глазах. Затем нужно повторить то же, но вырисовывая как бы перевернутую восьмерку или же знак бесконечности. Повторяем упражнение несколько раз.

6. Теперь нужно на бумаге изобразить любую геометрическую фигуру, раскрасить ее в черный или другой темный цвет, и подвесить лист так, чтобы он был расположен напротив ваших глаз. Для выполнения упражнения нужно вглядеться в даль, не фокусируя свой взгляд, а потом резко посмотреть на вашу нарисованную фигуру и на 10 секунд остановиться в таком положении. И так повторяем несколько раз.

7. И последнее упражнение: расслабляем шейные мышцы и, не поворачивая головы, опускаем глаза в левый нижний угол, а потом в верхний правый. Затем то же самое нужно повторить в зеркальном отображении.