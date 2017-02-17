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Белорусские НПЗ переработали в 2016 году на 20% меньше нефти

  • 17.02.2017, 14:26

Доходы режима от нефтепереработки резко сокращаются.

Нефтеперерабатывающие заводы Беларуси в 2016 году переработали 18,6 млн тонн нефти, что на 19% меньше, чем в 2015 году, сообщает interfax.by со ссылкой на концерн «Белнефтехим».

«Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах в целом по концерну составил на 9,9% меньше, чем в 2015 году из-за снижения переработки углеводородного сырья по не зависящим от концерна причинам», - заявили в «Белнефтехиме».

В частности, пояснили там, на деятельность организаций концерна в 2016 году влияли снижение поставок российской нефти и проведение Россией налогового маневра в нефтяной сфере, ухудшение ценовой конъюнктуры на рынках сбыта, снижение платежеспособности покупателей, рост стоимости энергоресурсов и курсовых разниц по финансовым обязательствам организаций концерна в результате девальвационных процессов.

Таким образом, продолжили в концерне, объем переработки нефти составил 18,6 млн тонн против рекордных 23 млн тонн в 2015 году (на 19% меньше).


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