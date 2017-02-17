Видео «огненного» водопада в Калифорнии стало хитом сети 1 17.02.2017, 15:08

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Необычное явление можно наблюдать всего несколько минут в день и только в последние недели зимы.

В Йосемитском национальном парке (штат Калифорния) появился «огненный водопад» — он из воды, но благодаря ярко-оранжевому свечению кажется, что по горе Эль-Капитан течет лава, пишет meduza.io.

Это явление можно наблюдать примерно две недели в конце зимы, причем каждый день есть всего несколько минут, когда закатное солнце подсвечивает водопад.