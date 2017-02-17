закрыть
17 февраля 2017, пятница, 18:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видео «огненного» водопада в Калифорнии стало хитом сети

1
  • 17.02.2017, 15:08
  • 4,726

Необычное явление можно наблюдать всего несколько минут в день и только в последние недели зимы.

В Йосемитском национальном парке (штат Калифорния) появился «огненный водопад» — он из воды, но благодаря ярко-оранжевому свечению кажется, что по горе Эль-Капитан течет лава, пишет meduza.io.

Это явление можно наблюдать примерно две недели в конце зимы, причем каждый день есть всего несколько минут, когда закатное солнце подсвечивает водопад.


Мнение

Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц
Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»