В субботу ожидается до +5 градусов 17.02.2017, 22:07

Ночью в Беларуси прогнозируют от -3 до +2 градусов.

Ночью в субботу, 18 февраля, в Беларуси ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов, днем — от 0 до плюс 5 градусов.

Мокрый снег и дождь в ночные часы пройдут почти по всей стране, а в дневные часы небольшие кратковременные осадки возможны только в Гомельской области. Ветер будет западный, северо-западный, 3-8 метров в секунду, информирует БелТА.

В последующие дни погодные условия существенно не изменятся. В воскресенье в дневные часы осадки возможны практически по всей стране. Ночью будет от -4 до +1 градуса, днем — от -1 до +4.

В понедельник почти по всей Беларуси пройдут мокрый снег, дождь. Ночью будет от -5 до +2 градусов, днем — от 0 до плюс 6 градусов.