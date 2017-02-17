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18 февраля 2017, суббота, 0:18
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В субботу ожидается до +5 градусов

  • 17.02.2017, 22:07

Ночью в Беларуси прогнозируют от -3 до +2 градусов.

Ночью в субботу, 18 февраля, в Беларуси ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов, днем — от 0 до плюс 5 градусов.

Мокрый снег и дождь в ночные часы пройдут почти по всей стране, а в дневные часы небольшие кратковременные осадки возможны только в Гомельской области. Ветер будет западный, северо-западный, 3-8 метров в секунду, информирует БелТА.

В последующие дни погодные условия существенно не изменятся. В воскресенье в дневные часы осадки возможны практически по всей стране. Ночью будет от -4 до +1 градуса, днем — от -1 до +4.

В понедельник почти по всей Беларуси пройдут мокрый снег, дождь. Ночью будет от -5 до +2 градусов, днем — от 0 до плюс 6 градусов.


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