Активист из Березы: Было круто!2
- 17.02.2017, 22:53
Активист из Березы Александр Кабанов поделился своими впечатлениями от Марша рассерженных белорусов.
«Было круто! Увидеть своих единомышленников, в общем, людей, которые неравнодушны к тому, что происходит в стране, всегда приятно», - заявил Александр Кабанов «Белсату».
- Вообще в регионах люди меньше лезут в политику, их больше волнует экономика и состояние кошелька. Здесь было больше позитива, а в регионах больше негатива, так как идет массовое обеднение».