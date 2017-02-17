Активист из Березы: Было круто! 2 17.02.2017, 22:53

Активист из Березы Александр Кабанов поделился своими впечатлениями от Марша рассерженных белорусов.

«Было круто! Увидеть своих единомышленников, в общем, людей, которые неравнодушны к тому, что происходит в стране, всегда приятно», - заявил Александр Кабанов «Белсату».

- Вообще в регионах люди меньше лезут в политику, их больше волнует экономика и состояние кошелька. Здесь было больше позитива, а в регионах больше негатива, так как идет массовое обеднение».