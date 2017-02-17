закрыть
18 февраля 2017, суббота, 0:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Активист из Березы: Было круто!

2
  • 17.02.2017, 22:53

Активист из Березы Александр Кабанов поделился своими впечатлениями от Марша рассерженных белорусов.

«Было круто! Увидеть своих единомышленников, в общем, людей, которые неравнодушны к тому, что происходит в стране, всегда приятно», - заявил Александр Кабанов «Белсату».

- Вообще в регионах люди меньше лезут в политику, их больше волнует экономика и состояние кошелька. Здесь было больше позитива, а в регионах больше негатива, так как идет массовое обеднение».


Мнение

Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц
Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»