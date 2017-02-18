Глава Минсельхоза России: Заместить белорусское молоко - дело принципа 30 18.02.2017, 15:32

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Александр Ткачев

Фото с сайта ej.by

Российские фермеры должны заместить импорт белорусского молока поставками на рынок отечественной продукции.

Для них это «дело принципа», заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев.

Министр выступил с заявлением на на съезде Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, передает РИА Новости.

Как отметил Ткачев, дефицит молока на внутреннем рынке в России составляет 7 млн т. Это вынуждает Россию импортировать молоко из-за рубежа, преимущественно из Белоруссии. «Это главный поставщик на российский рынок. Я считаю, что свою проблему молока они решили еще пять лет назад, накормили собственный народ», — заявил Ткачев.

Глава Минсельхоза призвал решить проблему дефицита продуктов на внутреннем рынке усилиями отечественных фермеров. «Это наши доходы, наши рабочие места, налоги. Это ваше настоящее и будущее. Поэтому надо взяться очень мощно за решение продовольственной проблемы в стране», — подчеркнул он.

Ранее, 7 февраля, Александр Ткачев рассказал о намерении Минсельхоза «перевооружить» молочную отрасль по примеру Беларуси. Глава Минсельхоза отметил, что состояние белорусского молочного хозяйство должно быть «маяком» для России.