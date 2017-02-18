Трампизация России откладывается 4 Юрий Решето, DW

18.02.2017, 18:59

2,740

После последних заявлений Москва пытается дистанцироваться от «неудобного» политика.

Нового президента США в России сразу полюбили. Но, похоже, чересчур. После его требования вернуть Крым Москва дистанцируется от Трампа, по крайней мере отчасти

Этого, в общем, следовало ожидать после затянувшегося полета фантазий в отношении нового президента США - жесткой информационной посадки в реальном мире. «Крым - не ваш!»

Кто это говорит? «Трамп! Ах, так? Ну, тогда и ваш Трамп больше не наш!»

В последние дни любовь россиян к Дональду Трампу начала резко сбавлять обороты. Ходят слухи про директивы с самого верха, присланные в головные офисы центральных российских СМИ. Телебашне в Останкино дан приказ: поменьше новостей о Трампе!

И, кстати, вовремя. А то за прошедшую неделю президент США на 25 процентов обогнал по упоминаниям своего российского коллегу: 202 000 раз был упомянут Трамп в российских СМИ, а Путин - только 147 700. Трамп выиграл у Путина! Америка прежде всего! Это, вообще, куда годится?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приложил все усилия, чтобы сгладить впечатления от вышеупомянутой новости. Частота упоминаний, иными словами - медийная популярность, ничего не говорит о том, как на самом деле любят люди того или иного политика, заявил он. Но - слишком поздно. Новость уже разошлась по свету.

Что и говорить, мило смотрелась на этом фоне группка манифестантов, торопливо собранная перед внушительными бетонными стенами государственного медиахолдинга «Россия сегодня». «Нет культу Трампа в наших СМИ!» - было написано на одном из плакатов. Очнитесь! Это Россия, и нашего президента зовут В.В.Путин!- значилось на другом. Около дюжины мужчин и женщин с российскими флагами уныло мерзли на пронизывающем ветру.

Гораздо убедительнее выглядели попытки объяснить, почему Трамп вдруг приобрел такую популярность в России, предпринятые недавно газетой «Ведомости». Издание выделило несколько пунктов, которые делают Путина и Трампа схожим образом привлекательными. Во-первых, возраст Трампа - конкурент Путина ни в коем случае не должен быть моложе, чем сам Путин.

Во-вторых, супруга Трампа - если рядом с пожилым политиком находится явно более молодая, эффектная, хотя, может быть, и не самая образованная женщина, это по крайней мере не отпугивает российского избирателя.

В-третьих, по версии «Ведомостей», одним их самых убедительных аргументов в пользу Трампа становится наработанная, подчеркнуто грубая политическая некорректность - хотя знаменитое путинское будем мочить в сортире, даже Трампу пока не удалось превзойти.

И, наконец, уверенность Трампа в себе и его

демонстративное пренебрежение международными стандартами делает американского президента похожим на его российского «двойника». И даже слишком похожим, как стало ясно в последние дни.

Что делать?

Как поступить в сложившейся ситуации тем, кто контролирует российские СМИ? Замерзшие демонстранты у стен "России сегодня" дела не спасут - подобная «акция протеста» вызывает лишь иронию. С другой стороны, можно, конечно, дать распоряжение сообщать поменьше информации о Дональде Трампе, но полностью списать со счетов фактически самого могущественного человека в мире не под силу даже российским СМИ. И уж точно - не после 202 000 упоминаний в неделю.

Скорее всего, можно предположить, будет сделано следующее. Жесткую информационную посадку в реальном мире попытаются немного смягчить, постаравшись откорректировать фокус. И тут же подсунуть новое пропагандистское оправдание: нет, это не Трамп виноват, он и рад бы говорить и делать то, что хочет, но ему не дают. Злые американцы.

Юрий Решето, DW