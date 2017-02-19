закрыть
19 февраля 2017, воскресенье, 9:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На перехват самолета у резиденции Трампа были подняты истребители

  • 19.02.2017, 8:06
Фото с сайта agenceecofin.com

Во время погони за истребители преодолели звуковой барьер, из-за чего местные жители услышали резкий звук, похожий на взрыв.

Два истребителя F-16 вылетели с авиабазы Хомстед (штат Флорида) на перехват воздушного судна, которое не реагировало на запросы с земли и приблизилось к резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), передает ТАСС.

Как сообщило в пятницу Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), инцидент произошел 17 февраля в 19:00 по времени Восточного побережья США (03:00 Минск 18 февраля).

«Пара самолетов F-16 под руководством НОРАД перехватила воздушное судно общего назначения, не выходившее на связь в районе Палм-Бич», — говорится в сообщении.

В НОРАД отметили, что во время погони за нарушителем истребители преодолели звуковой барьер, из-за чего местные жители услышали резкий звук, похожий на звук взрыва. Пилотам F-16 удалось установить связь с воздушным судном, отметили в Командовании.

Иных подробностей инцидента не приводится.

Ранее телекомпания ABC сообщила, что 3 февраля в небе над Флоридой некий самолет пролетел на расстоянии менее чем 5,6 км от воздушного судна, в котором находился президент США Дональд Трамп, летевший в Мар-а-Лаго. Эта дистанция не должна нарушаться, если глава государства находится на борту.

Тогда экипажи самолетов поддерживали визуальный контакт и связь друг с другом, а также с диспетчерами. Угрозы столкновения не возникало.


Мнение

Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц
Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»