Ученые выяснили, что в человеке влияет на размер его зарплаты 3 19.02.2017, 11:53

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Исследователи проанализировали личные данные группы работников из США.

Согласно данным предыдущих исследований, привлекательные люди зарабатывают больше, чем среднестатистические работники.

Однако ученые из Лондонской школы экономики и Университета Массачусетса выяснили: это не так. Гораздо сильнее на размер заработной платы влияют состояние здоровье, интеллект и личностные качества сотрудников, передает The Daily Mail (перевод – newsru.com).

Исследователи проанализировали данные группы работников из США. Участников оценили по ряду параметров, включая привлекательность, состояние здоровья и уровень интеллекта. Специалисты установили: больше всего зарабатывали экстраверты, а также эмоционально стабильные и добросовестные люди.

По словам ученых, привлекательные работники могут зарабатывать много. Но это, скорее всего, связано не с их внешностью, а с крепким здоровьем, высоким уровнем интеллекта и личностными качествами, способствующими повышению уровня доходов.

Еще исследователи обнаружили, что очень непривлекательные люди всегда зарабатывали больше умеренно непривлекательных работников, а иногда и больше, чем люди со среднестатистической внешностью и привлекательные сотрудники.