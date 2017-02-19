Голландские умельцы собрали в гараже необычный летательный аппарат 2 19.02.2017, 14:22

11,003

Фото с сайта fainaidea.com

Энтузиасты утверждают, что достигли прорыва в технологии пассажирских мультикоптеров.

Пока было всего лишь несколько моделей электрических мультикоптеров, которые хоть сколько-то успешно прошли летные испытания, однако есть все основания полагать, что в будущем они будут пользоваться огромной популярностью. Сейчас отрасль развивается в основном благодаря энтузиастам, которые в порядке частной инициативы мастерят эти многовинтовые летательные устройства, пишет издание fainaidea.com.

Дело в том, что пока создать действительно эффективный пилотируемый мультикоптер невозможно: существующие аккумуляторы еще слишком тяжелые и обладают малым запасом мощности.

Но технология сборки мультикоптеров относительно проста, а цены на запчасти значительно снизились за последние пять лет. Сейчас без особых проблем можно купить и чипы полетного контроллера, и электродвигатели, и облегченные литиевые аккумуляторы. Так что вполне естественно, что в развитых странах люди начали собирать мультикоптеры буквально у себя в гаражах.

Недавно в Нидерландах была представлена очередная модель мультикоптера — Sky-Hopper, разработанная небольшой командой энтузиастов. Их прототип изготовлен из легких, полых алюминиевых трубок с небольшим сиденьем посередине с 16 пропеллерами, расположенных сеткой. Управляется мультикоптер с помощью джойстика, так что, строго говоря, это беспилотный пассажирский летательный аппарат, управлять которым может как пассажир, так и оператор на земле.

Модель несколько месяцев тестировали в привязанном состоянии, чтобы убедиться в стабильности полета, после чего, наконец, был совершен полноценный полет, который прошел успешно. Сейчас создатели Sky-Hopper работают над улучшением своего мультикоптера, планируя оборудовать его подушками безопасности и аварийной системой посадки, чтобы обеспечить пилота хоть какой-то защитой в случае сбоя системы.