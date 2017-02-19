закрыть
19 февраля 2017, воскресенье, 17:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Эстонии будут внимательно следить за учениями «Запад-2017»

2
  • 19.02.2017, 15:10
  • 7,325

Учения намечены на важный период, когда Эстония будет председательствовать в Европейском Союзе.

«Мы очень внимательно следим за всем, что связано с проведением учений «Запад», так как они намечены на важный период, когда Эстония будет председательствовать в Европейском Союзе», - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в Мюнхене на встрече с командующим силами НАТО в Европе генералом Куртисом Скапаротти.

Его процитировали в воскресенье «Интерфаксу» в пресс-службе министерства обороны.

Цахкна отметил также, что «Эстония считает очень важной реализацию соглашений Варшавского саммита НАТО 2016 года, в том числе, присутствие сил союзников на территории Балтийских стран».

Цахкна и Скапаротти подробно обсудили вопросы прибытия весной боевой группы НАТО в Эстонию. Эстонский министр отметил, что «прибытие подразделений идет по плану».

В рамках Мюнхенской конференции Цахкна встретился также с командующим сухопутных сил США в Европе Беном Ходжесом и командующим ВМС США в Европе Мишель Ховард.

Стороны выразили мнение, что «наряду с присутствием сухопутных сил еще больше внимание следует уделить безопасности на море и в воздушном пространстве».

Цахкна ознакомил Ходжеса с совместным коммюнике лидеров Балтийских стран, в котором они призвали ускорить и упростить процесс прибытия союзнических сил как в Эстонию, Латвию и Литву, так и в Польшу.

3 февраля штаб Западного военного округа (ЗВО) РФ сообщил, что российско-белорусские стратегические манёвры «Запад-2017» пройдут сразу на нескольких полигонах России и Беларуси. «Основной задачей на 2017 год считается подготовка всех войск к совместным масштабным стратегическим учениям «Запад-2017», которые пройдут сразу на нескольких полигонах Беларуси и России», - говорилось в сообщении пресс-службы ЗВО.


Мнение

Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц
Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»