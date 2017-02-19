Сенатор Линдси Грэм: Россия скоро получит пинок за то, что натворила 8 19.02.2017, 15:35

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Линдси Грэм

Американские санкции против РФ будут серьезно ужесточены.

Преподать России урок за ее предположительное кибервмешательство в избирательную кампанию западных стран намерен американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает DW.

"В 2017 году вы получите пинок за то, что натворили", - заявил Грэм на Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 19 февраля, обращаясь к представителям российской делегации. "Вы столкнетесь с последствиями за то, что причинили свободному миру", - предупредил сенатор.

По его словам, Конгресс США в 2017 году приложит все усилия, чтобы ужесточить санкции против Москвы.

Одновременно Грэм раскритиковал позицию президента США Дональда Трампа, который до сих пор не осудил вмешательство РФ в предвыборную кампанию в США. Трамп как "лидер свободного мира" должен работать совместно с Конгрессом, чтобы санкциями ответить на действия России, заявил политик.

Линдси Грэм предупредил, что если Россия выйдет из истории с хакерскими атаками в США без вреда для себя, то она будет и дальше осуществлять подобное вмешательство, к примеру, перед выборами во Франции и в Германии в 2017 году.

Спецслужбы США подозревают, что за действиями хакерских групп, взломавших серверы Демократической партии и предавших гласности многие конфиденциальные документы, стоят российские власти.