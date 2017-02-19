Рассерженные белорусы Витебска решили протестовать каждое воскресенье 19.02.2017, 17:01

Фото: svaboda.org

«Тунеядцы» решили собираться на площади каждое воскресенье - чтобы напоминать властям о народном недовольстве по поводу Декрета N3.

На призыв в социальных сетях собрались на площади Победы сотни недовольных декретом N3.

Значительную часть присутствующих составляли бывшие работники фабрики «КИМ» - предприятия, которое было закрыто из-за нерентабельности. В результате сотни людей потеряли работу. И как следствие - попали в число «тунеядцев», передает «Радыё Свабода».

На площади Победы не звучало призывов, люди просто общались между собой, делились собственными историями.

Во время этих разговоров родилось предложение собираться на площади каждое воскресенье - чтобы напоминать властям о народном недовольстве по поводу Декрета N3.