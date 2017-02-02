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Кремль считает, что ЕАЭС не развалится из-за Лукашенко

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  • 2.02.2017, 21:55
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Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию об угрозе развала ЕАЭС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «Газете.Ru» сообщения об угрозе развала Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за восстановления пограничной зоны на госгранице с Беларусью.

«Надеемся, что [развал ЕАЭС] нереален», — сказал он.

В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия.

Ранее СМИ сообщали о возможном выходе Беларуси из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и «союзного государства» России и Беларуси.

1 февраля директор ФСБ России Александр Бортников приказал установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Беларусью.


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