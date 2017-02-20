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Астрономы: Марс начал превращаться в Сатурн

  • 20.02.2017, 7:59
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Фото: ЕРА

Вокруг Красной планеты начали формироваться собственные кольца.

Анализ данных с искусственного спутника Mars Atmosphere and Volatile Evolution позволил ученым предположить, что вокруг планеты уже формируются прото-кольца из частичек природных спутников Фобоса и Деймоса.

Через несколько миллионов лет природный спутник Марса Фобос распадется на части, которые станут частью плотного кольца, похожего на кольца Сатурна. Но частички двух лун планеты, Фобоса и Деймоса, уже начали формировать кольца, пишет New Scientist (перевод – gordonua.com).

Новую информацию о Марсе ученым удалось получить с помощью работающего на орбите планеты искусственного спутника Mars Atmosphere and Volatile Evolution (Maven).

"Свежий анализ данных Maven с Марса говорит об обнаружении пыли в виде прото-колец, и некоторые из них происходят от спутников", – говорят ученые из научно-исследовательской лаборатории по физике в индийском городе Ахмадабад.

Отмечается, что окружающие планету облака высотной пыли были обнаружены еще несколько лет назад, но лишь сейчас стало понятно, что гипотеза астрономов о возможном формировании колец не лишена здравого смысла.

Марс является четвертой планетой по удаленности от Солнца. По оценкам исследователей, является на сегодняшний день самой изученной, после Земли, планетой Солнечной системы.


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