На границе с Польшей скопились очереди из легковушек 20.02.2017, 10:43

Архивное фото EPA

Очереди из легковых автомобилей отмечаются на границе с Польшей, фур - на границе с Литвой.

Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета.

По данным на 8.00 20 февраля, на границе Беларуси и стран ЕС находится около 600 автомобилей. На выезде из Беларуси в Польшу в пункте пропуска "Брест" в очереди зарегистрировано 80 легковых автомобилей, в "Брузгах" - 47.

Очереди из фур на белорусско-польской границе незначительные: в пункте пропуска "Козловичи" ожидают въезда в Беларусь 6 грузовых авто.

В пункте пропуска "Каменный Лог" ждут выезда из Беларуси в Литву 190 фур, а въезда в Беларусь - 10. В пункте пропуска "Котловка" на выезде из Беларуси в очереди находятся 110 большегрузов. В "Беняконях" в очередях на выезд из Беларуси стоит 71 фура, в "Привалке" - 95.

На границе с Украиной и Латвией очередей из автомобилей нет.