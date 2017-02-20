Президент Эстонии: Выделять 2% ВВП на оборону - наша обязанность 20.02.2017, 20:15

КЕРСТИ КАЛЬЮЛАЙД

Эстония в пятерке стран-членов НАТО, выполнивших требование довести свои оборонные расходы до 2% ВВП.

Эстония оказалась одной из пяти стран-членов НАТО, выполнивших требование организации довести свои военные бюджеты до 2% от ВВП. По данным Североатлантического альянса, в 2016 году расходы Таллина на оборону составили 2,2% от ВВП страны. Помимо балтийской республики и США, в пятерку также входят Греция, Великобритания и Польша. О том, как Эстонии удалось справиться с этой задачей, опасается ли Таллин возможной агрессии со стороны России и сталкивались ли в Эстонии с фейковыми новостями, в интервью DW рассказала президент cтраны Керсти Кальюлайд.

- Эстония достигла поставленной альянсом цели и тратит на оборону не менее двух процентов своего ВВП. Как вы оцениваете то, что Вашингтон в ультимативной форме потребовал от остальных союзников по НАТО увеличить их военные расходы?

- Я не считаю это ультиматумом. Эстония достигла показателя в 2% от ВВП еще до того, как в НАТО приняли решение отказаться от политики сокращения военных бюджетов и начать повышать расходы на оборону в европейских странах. Я слушала выступление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга (на Мюнхенской конференции по безопасности. - Ред.). В нем он напомнил о том, что решение о повышении расходов на оборону во всей Европе было принято в 2014 году с целью достигнуть показателя в 2% от ВВП в ближайшие десять лет. США лишь напомнили нам об этом показателе.

Кроме того, все президенты США, занимавшие этот пост до Дональда Трампа, также напоминали нам о том, что это является нашей обязанностью по отношению к НАТО. Мы в Эстонии воспринимаем это именно так. Мы входим в НАТО и несем ответственность за обеспечение безопасности на территории своей страны. Мы отводим на эти цели 2% от ВВП и полагаемся на поддержку наших союзников.

- На Мюнхенской конференции по безопасности тема отношений между Россией и странами Балтии практически не обсуждалась. Вы по-прежнему считаете, что Россия представляет угрозу безопасности стран Балтии в целом и Эстонии в частности?

- На мой взгляд, это (отсутствие дискуссии на данную тему. - Ред.) как раз говорит о претворении в жизнь целей, поставленных на саммитах НАТО в Уэльсе в 2014 году и в Варшаве в 2016 году. Члены НАТО спокойно выстраивают политику сдерживания и оценивают эффективность работы альянса. Мы также учитываем всевозможные риски для НАТО - как на востоке, так и на юге. Мы всегда должны использовать комплексный подход и не должны акцентировать внимание лишь на одном конкретном регионе. Отсутствие дискуссии на тему отношений между РФ и странами Балтии говорит о том, что мы движемся в верном направлении.

В то же время сейчас активно обсуждается тема киберугроз и гибридных угроз. Интересно, что кибероружие становится похожим на обыкновенное: с его помощью совершаются нападения на объекты, инфраструктуру и службы жизнеобеспечения. Кроме того, существует нечто еще менее осязаемое - это фейковые новости и их влияние на ситуацию в демократических странах.

Я думаю об этом уже несколько месяцев. Предположим, что вы - политик и выдвигаете свою кандидатуру на выборах, а кто-то запускает про вас фейковую новость. Это может оказаться не только компрометирующий материал, но и просто неправда. Если вы начнете это отрицать, то при нынешнем политическом климате вам будет сложно донести свой посыл до широкой общественности.

Необходимо найти всеобъемлющее решение этой проблемы. Однако в качестве первого шага все политические лидеры, которые в ближайшие месяцы вступают в предвыборную борьбу в европейских странах, должны пообещать оказать своим противникам поддержку в случае, если те станут жертвой фейковых новостей.

Таким образом проблема была бы уже наполовину решена: авторы фейковых новостей потеряли бы львиную долю своей власти. Политические лидеры должны обещать следующее: если я увижу, что моего оппонента так атакуют, то я не буду пытаться извлечь из этого выгоду.

- Сталкивались ли в Эстонии с фейковыми новостями?

- Нет. В 2017 году в Эстонии проходят только муниципальные выборы, поэтому в данный момент нам можно особо не беспокоиться за свою страну. В то же время в ряде других европейских государств пройдут выборы, имеющие ключевое значение. Я всегда уважала демократические решения других народов и никогда не буду комментировать итоги голосования или выражать свое мнение в отношении того или иного кандидата ни до, ни после выборов. В то же время мы должны признать факт существования угрозы для демократических процессов в целом. Этот процесс не органичен географическими рамками или государственными границами, он наблюдается повсеместно.