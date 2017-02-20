Дарья Домрачева выступит на этапе Кубка мира в Пхенчхане 4 20.02.2017, 23:24

Дарья Домрачева

Белорусская биатлонистка отправится в Корею и выступит на 7-м этапе Кубка мира в Пхенчхане, который пройдет со 2-го по 5-е марта.

«Гонки Хохфильцена позади. Несколько дней перевести дух и в дорогу на Корею. Спасибо всем преданным болельщикам за поддержку у экранов тв и за громкое сопровождение по трассе! Самые лучшие!», — написала белоруска на своей странице в Instagram.

Напомним, в 2018 году в Пхенчхане пройдет Олимпиада.