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Дарья Домрачева выступит на этапе Кубка мира в Пхенчхане

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  • 20.02.2017, 23:24
Дарья Домрачева

Белорусская биатлонистка отправится в Корею и выступит на 7-м этапе Кубка мира в Пхенчхане, который пройдет со 2-го по 5-е марта.

«Гонки Хохфильцена позади. Несколько дней перевести дух и в дорогу на Корею. Спасибо всем преданным болельщикам за поддержку у экранов тв и за громкое сопровождение по трассе! Самые лучшие!», — написала белоруска на своей странице в Instagram.

Напомним, в 2018 году в Пхенчхане пройдет Олимпиада.


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