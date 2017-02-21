Жители Мозыря взбунтовались против местных властей 21.02.2017, 8:22

Мозыряне четыре месяца в любую погоду дежурят на стройплощадке, чтобы не допустить бесконтрольного уплотнения.

Всю зиму, почти четыре месяца, продолжается противостояние жителей мозырских улиц Пролетарская, Нежнова и переулка Первомайский с местными властями, сообщает «Радыё Рацыя».

Жители выступают против уплотнения и построения многоэтажного дома рядом со своими домами.

Ежедневно, с утра и до окончания рабочего дня, а то и до ночи, в морозы, люди дежурят и не пропускают технику на строительную площадку.

Встречи и беседы с чиновниками в Мозыре и Гомеле результата не дали. Жалобы в прокуратуры и Департамент надзора и экспертиз, администрацию Лукашенко затянули этот процесс.

Ранее на место строительства приезжали сначала руководители силовых структур. Представиться публично, назвать свои должности и фамилии гражданам отказались (но это были начальник Мозырского РОВД Гончаров с заместителем, межрайпрокурор С. Синицкий).

Граждане ознакомили их с содержанием своих претензий, документами, которые противоречат действующему законодательству. Потом на строительную площадку приходили заместитель председателя райисполкома С. Дылюк с остальными представителями райисполкома.

Множество процедурных нарушений и несоответствие законодательству ставит контролирующие и надзорные структуры в ступор: и люди правы в своих требованиях, и лицо вертикали как-то надо не испортить, да и некоторые средства уже потрачены.

Проблемы со строительством дома на этой площадке имеют свою, более чем двадцатилетнюю, историю. Начиналось все еще в 1994-ом. Тогда решение строить новый дом отменили. Через 22 года идет очередная попытка незаконного строительства. Жители сетуют, что деревья повырубали, скамейки поломали экскаватором, детский турник втоптали в грязь. Интересно, что в этой ситуации сделает государственная чиновница Елена Павлечко, которая только недавно была официально назначена на должность председателя Мозырского райисполкома?

Начинать свою деятельность с разжигания социальной розни между гражданами и строителями и теми, кто хотел бы в этом доме получить квартиры - это для нее настоящий вызов. Протестующие граждане еще раньше представили в райисполком, прокуратуру более 400 подписей, именно жителей этих улиц, которых проблема строительства затрагивает напрямую. На встрече чиновница показала протестующим гражданам якобы более 500 подписей, на бланках платежных ведомостей, за строительство этого дома. Ее ответ на аргументы людей - «не смешите мои тапочки» - только еще более разозлил протестующих граждан.

«Этим ответом-репликой главы района ярко отражено отношение вертикали власти к проблемам простых граждан. Доведение ситуации до абсурда - как на всех уровнях «выборов», так и в решении проблем граждан в реальной жизни - это и есть позиция этой власти», - высказал свое мнение глава гражданской инициативы «Будем вместе» Владимир Телепун.

«Всю зиму продержать людей на улице в мороз и снегопады и не принять никакого решения - это, либо, непрофессионализм чиновников, либо их открытый цинизм к решению проблем граждан, жителей Мозыря, избирателей. Серьезной, долгосрочной программы развития и градостроительства в Мозыре, по сути, не существует, нету! А должны в каждом микрорайоне города быть стенды с планами застройки и развития этих мест. Чтобы люди видели и знали, обсуждали и предлагали, участвовали в строительстве своего будущего. Тогда люди будут проявлять больше инициативы к участию в комитете общественного самоуправления. К сожалению, власть боится активности людей. И сама местная власть не имеет обдуманных, рациональных, конкретных и ответственных планов. Живут и «управляют» по инерции, по-советски», - прокомментировал результат протеста граждан на данный момент Владимир Телепун.