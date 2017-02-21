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Эксперты определили лучшие подводные снимки 2017 года

  • 21.02.2017, 11:22
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В конкурсе участвовали фотографы из 67 стран.

Определены победители престижного конкурса подводной фотографии Underwater Photographer of the Year 2017.

В конкурсе принимали участие фотографы из 67 стран, которые прислали свыше пяти тысяч снимков, сообщается на официальном сайте (перевод – nv.ua). Среди конкурсантов победу одержал французский фотограф Габриель Баратью за снимок «танцующего» осьминога. Критики высоко оценили композицию, цвета и детализацию фотографии.

Также, конкурсанты соревновались в различных категориях, от макро съемки до портретной. Восходящей звездой подводной фотографии эксперты признали Горацио Мартинеза с Аргентины. Жюри оценили снимок фотографа, в котором объединился драматический свет и контрастные цвета.

Снимок Габриеля Баратью - победителя конкурса © Underwater Photographer of the Year 2017

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