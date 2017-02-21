«Нафтан» набирает футболистов по объявлению 5 21.02.2017, 13:47

4,989

Фото: Getty Images

Зарплата «спортсмена-инструктора» в новополоцком клубе составит 313 рублей.

Управление по труду, занятости и соцзащите Новополоцкого горисполкома включило в список доступных вакансию спортсмена-инструктора в «Нафтане», пишет «Трибуна».

Управление по труду, занятости и социальной защите Новополоцкого горисполкома 20 февраля опубликовало обновленный список вакансий по трудоустройству.

Среди них имеется такая: «Спортсмен-инструктор в ОО ФК «Нафтан» (для участия в высшей лиге чемпионат РБ по футболу)», зарплата – 313 рублей.