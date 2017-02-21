Мотоциклист прыгнул с одного движущегося БелАЗа на другой 9 21.02.2017, 16:27

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Фото: abw.by

Произошло это впервые в истории.

Опасный трюк выполнил российский спортсмен-экстремал Владимир Ярыгин. На мотоцикле он сделал прыжок с одного БелАЗа на другой во время их движения. Как отмечает сайт abw.by, произошло это впервые в истории.

Ярыгин прыгал с платформы с разгонной эстакадой и трамплином, установленной на шасси 130-тонного БелАЗа. На другом самосвале ему надо было попасть на "горку", установленную в кузове. Расстояние между БелАЗами составляло 20 метров. Отмечается, что в высшей точке траектории мотоцикл взлетел на высоту 18 метров. Трюк прошел удачно.