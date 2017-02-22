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Украина призвала срочно реформировать Совбез ООН

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  • 22.02.2017, 8:25
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Фото: ООН

Совбез нуждается в переменах из-за злоупотребления РФ правом вето.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил на заседании Совета безопасности ООН по вопросам нерешенных конфликтов в Европе, сообщает УНИАН.

"Мы нуждаемся в срочном реформировании Совета безопасности для того, чтобы устранить злоупотребления правом вето. Совет безопасности должен быть способным эффективно реагировать на "кровавые конфликты", несмотря на возможное присутствие стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН", - заявил Климкин.

Также он подчеркнул, что недопустимым является то, что 3 параграф 27 статьи Устава ООН, в которой сказано, что "сторона, которая участвует в спорном вопросе, должна воздержаться от голосования при принятии решения", продолжает нагло игнорироваться.

"Настоятельно необходимо, чтобы были внедрены четкие процедуры для надлежащего выполнения этой статьи", - подчеркнул Климкин.


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