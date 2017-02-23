Эксперт: Белорусы могли бы озолотиться на экспорте березового сока 16 23.02.2017, 9:07

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Фото: tolkopolza.com

Однако эту нишу уверенно занимает Украина.

В «Органик школе» Центра экологических решений состоялся первый выпуск «зеленых» фермеров. Есть ли у них шанс разбогатеть в Беларуси?

Наука дремлет

– Еще лет восемь назад, темой органического сельского хозяйства а Беларуси интересовались буквально несколько человек, – рассказывает «Завтра твоей страны» о тенденции директор Центра экологических решений Евгений Лобанов. – Сегодня есть интерес не только у фермеров и представителей некоммерческого сектора, но и у бизнеса и государственных структур.

В Беларуси сейчас 15 сертифицированных органических сельских хозяйств. Еще четверо фермеров ожидают регистрации. Законопроект об органическом сельском хозяйстве уже находится на рассмотрении правительства. Вот только белорусская наука, по мнению экспертов, пока не спешит изучать тему «органик».

Любомир Клепач

Фото: Светланы Ворошиловой

– К сожалению, большинство ученых пока не готово серьезно рассматривать органическое сельское хозяйство в качестве предмета исследования, – рассказывает специалист по органическому сельскому хозяйству Центра экологических решений Любомир Клепач. – Может случиться так, что эту нишу займет кто-то другой.

Сложная экономическая ситуация? Не смешите Украину!

Белорусских экспертов действительно не так много. Даже в «Органик школу» более половины лекторов приезжали из Украины – страны-лидера по экспорту многих экологических продуктов в Европейский союз.

Опыт этой страны может быть полезен и нам. Сложная экономическая ситуация, недоверие торговых сетей, псевдоорганика – со всеми этими вопросами Украина тоже столкнулась.

Становление рынка органической продукции в Украине длилось практически 10 лет. Начинали наши соседи с четырех продуктов – овсяных хлопьев, гречневой крупы, овощей и джема. Представители крупных торговых сетей не торопились включать эту продукцию в свой ассортимент. Некоторые «по доброте душевно» соглашались сделать отдельные полки под «органику», однако в успех особо не верили.

– Примерно в 2013 году ситуация стала меняться, и сегодня уже не фермер ищет торговую сеть, а сами сети создают целые команды для поиска поставщиков органической продукции, – делится историей успеха директор украинской сертификационной компании «Органик Стандарт» Сергей Галашевский.

Сергей Галашевский

Фото: Татьяна Жарносек

Не сломили развитие органики ни девальвация, ни сложная политическая обстановка. Несмотря на то, что покупательная способность населения уменьшилась, спрос на «зеленую» продукцию продолжает расти не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.

Сегодня Украина занимает лидирующие места в поставках в Европейский союз семечек подсолнуха, пшена, проса, горчицы, льна, тыквы. Популярны на зарубежных рынках и дикоросы – лесные ягоды и грибы. Но интересно, что потенциал как украинского, так и белорусского экспорта Сергей Галашевич усмотрел в органическом березовом соке.

– Продукт по себестоимости дешевый и в наших магазинах он долго продавался только в неприглядных трехлитровых банках, – рассказывает украинский эксперт. – Мало кто верил, что этот продукт может быть интересен кому-то помимо любителей выпить чего-то покрепче и запить соком.

Однако как только украинский сок сертифицировали и грамотно упаковали в симпатичные поллитровые и литровые бутылки этот напиток стал популярен и зарубежом.

Фото: trndmonitor.com

– Важно что, благодаря сертификату «органик», у вас есть основания увеличивать добавленную стоимость, – подчеркивает Сергей Галашевич. – А ведь эти деньги остаются в вашей стране.

Почему не «био» или «эко»

В мире есть разные вариации сертификации органической продукции, однако Беларусь и Украина решили остановиться на значке «органик».

– К моменту развития сельского хозяйства уже были настолько популярны такие «монстры» в маркетинге, как биокефиры, биодобавки, что мы решили: просто не сможем с ними конкурировать, – рассказывает об истории «зеленых значков» в Украине Сергей Галашевский. – А приставку «эко» у нас скорее связывают с местом производства, а не с методами.

По словам эксперта, обывателю не понятно, что в местах, которые считаются наиболее чистыми с точки зрения экологии можно использовать при производстве пестициды и вредные добавки.

– Чтобы получить органические продукты необязательно засеивать национальные парки, – разъясняет Любомир Клепач. – При соблюдении всех технологий «зеленую» продукцию можно вырастить на тех территориях, где ведется «традиционное» сельское хозяйство.

Потенциал в экспорте

Рынок органического сельского хозяйства в Европейском союзе растет ежегодно на 10-15%. И если в Беларуси это еще довольно новое направление, то Украина является мировым лидером по экспорту сразу по нескольким направлениям.

Украинский эксперт убежден, что сегодня Беларуси гораздо проще выйти на европейский рынок с «зелеными» продуктами, чем с продуктами без сертификации.

– Для сбыта обычной продукции за рубеж что нужно? Сертификат на пищевую безопасность, соблюдение минимальных объемов, безупречная репутация, стабильные поставки, определенная упаковка, – рассуждает Сергей Галашевич. – Но если вы экспортируете продукцию «органик», на все вышеперечисленные пункты покупатель готов закрыть глаза, так как спрос во много раз превышает предложение.

Что делать начинающим «зеленым» фермерам?

– Нужно объединяться и поддерживать связь со всеми заинтересованными, – рекомендует Сергей Галашевский. – Наши успешные фермеры тоже изначально были разными людьми. Кто-то даже не имел представления о сельском хозяйстве, не говоря уже про «органик».

Объединяться важно также для того, чтобы предложения для экспорта были более привлекательными. Ведь из-за двух корзинок грибов вряд ли кто-то захочет продумывать всю логистику.

– Если вы действительно заинтересованы, то рекомендую съездить на самую популярную выставку органического сельского хозяйства Biofach, которая ежегодно проходит в Германии, – делится опытом эксперт. – Именно там многие из наших фермеров не только набирались идей и вдохновения, но и заключали свои первые контракты.