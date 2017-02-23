закрыть
23 февраля 2017, четверг, 11:54
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Медики нашли у картошки неожиданные лечебные свойства

10
  • 23.02.2017, 9:25
  • 9,446

Названные особенности должны порадовать любителей этого продукта.

Про картофель можно петь песни и слагать оды, писать романы а ля «Война и мир» или издавать великолепные трилогии типа «Властелина колец». А уж какие рецептники можно написать! Но сегодня не о вкусном, а о полезном. В материале издания headinsider.net рассматриваются лечебные свойства картофеля и применении его в народной медицине.

Картофель при ожогах

Картофелю я поклоняюсь. Первое о чем я хочу сказать, картофель — идеальное средство от любых ожогов. От химических (к примеру, проверено на ожоге уксусной эссенцией) до обычных термических.

Была в моем окружении такая история. Женщина – мать одиночка, ушла в магазин. Пока она ходила дочка 6 лет решила помочь маме сготовить, ну, а уж если готовить, то обязательно вкусное. Ребенок приготовил все для блинов, оставалось только погасить соду уксусом и блины можно было бы печь. Но ребенок вместо уксуса взял эссенцию, мама как раз открывала дверь, когда услышала дикий крик ребенка.

Я преклоняю колени перед этой женщиной. Она сразу же взялась за дело, не переставая, она терла картофель три часа, накладывая и накладывая на ножку дочери. Хотите — верьте, хотите — нет, но следов ожога у девочки нет (правда я после этого случая извела всю эссенцию дома накорню).

А вот на термических ожогах я проверяла действие картофеля сама, идеально! При том, если уж картофеля нет, то можно просто размочить и сделать лепешку мокрую из крахмала, хотя картофель действеннее в разы.

Картофель при заболеваниях сердца

В моей маленькой семье из 5 человек и 6 котов. Картофель чистят разве что в суп и тому есть веская причина. Сердечная недостаточность была практически у всех женщин моей семьи, вот я и занялась вопросами по предупреждению развития заболеваний сердца.

Картофель и здесь приходит на помощь. Кожица молодого картофеля богата минералами, один из которых — калий. Он оказывает огромное влияние на работу сердца. Именно калий стимулирует полноту и частоту сердечных сокращений, если можно так выразится.

Приучить к картошке в шелушках, так ее называли раньше моей семье, мне было сложно. Вид не очень. Но тут навыки в кулинарии помогли. Дети обожают картофель Айдахо, взрослые – бочонки из картофеля со сливками и сыром. А от печеной картошки не откажется ни стар, ни млад. Это, конечно, всего лишь одно из профилактических средств, но зато и вкусное, и доступное.

Лечебные свойства сырого картофеля

Наличие в картофеле почти полного комплекса витаминов В (зависит от сорта) делает ее незаменимым компонентом ряда диет: например, при злокачественной анемии, невритах, ряде болезней суставов. Наличие витамина С возводит картофель в ранг антиоксидантов, ну а наличие сахаров делает картофель верным спутником самогонщиков.

Женщины же климактерического возраста картофель должны в свой рацион обязательно включать по многим причинам: по мнению антропософов картофель является противоопухолевым средством, так как имеет своеобразную форму и является наростом на корнях растения. Как травница частично с этим соглашусь, витаминный комплекс соответствует противораковому, а это выглядит приблизительно так на 100 грамм сырого картофеля:

Тиамин (B1) 0.08 мг

Рибофлавин (B2) 0.03 мг

Ниацин (B3) 1.1 мг

Пиридоксин (B6) 0.24 мг

Фолацин (B9) 16,5 мкг

Аскорбиновая кислота (вит. С) 11 мг

Витамин K 2.1 мкг

Еще неоспоримо то, что при фиброаденоматозных явлениях также полезно делать лепешки из сырого картофеля и накладывать на места жара и воспаления кожного покрова. На груди кстати узелки тоже рассасывает неплохо.

И напоследок полстакана сока картофеля по своему воздействию на организм женщины сравним разве что с яванской куркумой и индийским шатавари. Два месяца приема сока картофеля натощак для женщиныстанут залогом очистки организма, стабилизации некоторых гормонов. (В частности обожаемого мною пролактина и гормонов щитовидной железы). Лечебное воздействие очень сильно зависит от сорта и места выращивания. Про удобрения стоит вообще помолчать).

При артритах и артрозах местное прикладывание картофельных лепешек снимет боль и напряжение в суставе, но это недолгая, к сожалению, радость. Советую ознакомится с материалом «Как лечить суставы при помощи желатина«

И напоследок уж совсем скажу о старом дедовском способе лечении пупочной грыжи у деток. Ровную картофелину разрезали пополам и клали четко на пупок ребенка, а затем переворачивали дитя и прокатывали на половинке. После двух-трех сеансов такого массажа пупок четко вставал на место.


Мнение

Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию