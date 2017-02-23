Медики нашли у картошки неожиданные лечебные свойства 10 23.02.2017, 9:25

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Названные особенности должны порадовать любителей этого продукта.

Про картофель можно петь песни и слагать оды, писать романы а ля «Война и мир» или издавать великолепные трилогии типа «Властелина колец». А уж какие рецептники можно написать! Но сегодня не о вкусном, а о полезном. В материале издания headinsider.net рассматриваются лечебные свойства картофеля и применении его в народной медицине.

Картофель при ожогах

Картофелю я поклоняюсь. Первое о чем я хочу сказать, картофель — идеальное средство от любых ожогов. От химических (к примеру, проверено на ожоге уксусной эссенцией) до обычных термических.

Была в моем окружении такая история. Женщина – мать одиночка, ушла в магазин. Пока она ходила дочка 6 лет решила помочь маме сготовить, ну, а уж если готовить, то обязательно вкусное. Ребенок приготовил все для блинов, оставалось только погасить соду уксусом и блины можно было бы печь. Но ребенок вместо уксуса взял эссенцию, мама как раз открывала дверь, когда услышала дикий крик ребенка.

Я преклоняю колени перед этой женщиной. Она сразу же взялась за дело, не переставая, она терла картофель три часа, накладывая и накладывая на ножку дочери. Хотите — верьте, хотите — нет, но следов ожога у девочки нет (правда я после этого случая извела всю эссенцию дома накорню).

А вот на термических ожогах я проверяла действие картофеля сама, идеально! При том, если уж картофеля нет, то можно просто размочить и сделать лепешку мокрую из крахмала, хотя картофель действеннее в разы.

Картофель при заболеваниях сердца

В моей маленькой семье из 5 человек и 6 котов. Картофель чистят разве что в суп и тому есть веская причина. Сердечная недостаточность была практически у всех женщин моей семьи, вот я и занялась вопросами по предупреждению развития заболеваний сердца.

Картофель и здесь приходит на помощь. Кожица молодого картофеля богата минералами, один из которых — калий. Он оказывает огромное влияние на работу сердца. Именно калий стимулирует полноту и частоту сердечных сокращений, если можно так выразится.

Приучить к картошке в шелушках, так ее называли раньше моей семье, мне было сложно. Вид не очень. Но тут навыки в кулинарии помогли. Дети обожают картофель Айдахо, взрослые – бочонки из картофеля со сливками и сыром. А от печеной картошки не откажется ни стар, ни млад. Это, конечно, всего лишь одно из профилактических средств, но зато и вкусное, и доступное.

Лечебные свойства сырого картофеля

Наличие в картофеле почти полного комплекса витаминов В (зависит от сорта) делает ее незаменимым компонентом ряда диет: например, при злокачественной анемии, невритах, ряде болезней суставов. Наличие витамина С возводит картофель в ранг антиоксидантов, ну а наличие сахаров делает картофель верным спутником самогонщиков.

Женщины же климактерического возраста картофель должны в свой рацион обязательно включать по многим причинам: по мнению антропософов картофель является противоопухолевым средством, так как имеет своеобразную форму и является наростом на корнях растения. Как травница частично с этим соглашусь, витаминный комплекс соответствует противораковому, а это выглядит приблизительно так на 100 грамм сырого картофеля:

Тиамин (B1) 0.08 мг

Рибофлавин (B2) 0.03 мг

Ниацин (B3) 1.1 мг

Пиридоксин (B6) 0.24 мг

Фолацин (B9) 16,5 мкг

Аскорбиновая кислота (вит. С) 11 мг

Витамин K 2.1 мкг

Еще неоспоримо то, что при фиброаденоматозных явлениях также полезно делать лепешки из сырого картофеля и накладывать на места жара и воспаления кожного покрова. На груди кстати узелки тоже рассасывает неплохо.

И напоследок полстакана сока картофеля по своему воздействию на организм женщины сравним разве что с яванской куркумой и индийским шатавари. Два месяца приема сока картофеля натощак для женщиныстанут залогом очистки организма, стабилизации некоторых гормонов. (В частности обожаемого мною пролактина и гормонов щитовидной железы). Лечебное воздействие очень сильно зависит от сорта и места выращивания. Про удобрения стоит вообще помолчать).

При артритах и артрозах местное прикладывание картофельных лепешек снимет боль и напряжение в суставе, но это недолгая, к сожалению, радость. Советую ознакомится с материалом «Как лечить суставы при помощи желатина«

И напоследок уж совсем скажу о старом дедовском способе лечении пупочной грыжи у деток. Ровную картофелину разрезали пополам и клали четко на пупок ребенка, а затем переворачивали дитя и прокатывали на половинке. После двух-трех сеансов такого массажа пупок четко вставал на место.