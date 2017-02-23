закрыть
23 февраля 2017, четверг, 16:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Под Минском ВАЗ на «лысой» летней резине врезался в маршрутку

1
  • 23.02.2017, 14:15
  • 12,506

Водитель «Жигулей» никогда не получал прав на управление авто и не был пристегнут ремнем безопасности.

Два человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП с участием «жигулей» и маршрутки. Об этом tut.by рассказали в ГАИ Минской области.

Авария произошла 22 февраля, около 20.20, в поселке Гатово Минского района. 31-летний водитель ВАЗа на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 32-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «жигулей» получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Также в аварии пострадала 47-летняя пассажирка маршрутки, но госпитализация ей не потребовалась.

— Водитель ВАЗа не имел права управления транспортными средствами (никогда не получал), а также не был пристегнут ремнем безопасности. На задней оси «жигулей» были установлены летние шины с изношенным рисунком протектора, — отметили в ГАИ.


Мнение

Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию