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Равков: Cтягивание войск к границе Беларуси – внутреннее дело РФ

  • 23.02.2017, 16:23

Министр обороны продолжает игнорировать агрессивные действия восточного соседа.

Андрей Равков высказался по поводу возможной оккупации Беларуси российскими войсками. Что передислокация огромного количества военной техники в нашу страну для участия в учениях «Запад-2017» не несет угрозу. В интервью газете СБ министр обороны ответил на эти заявления.

Министр подчеркнул, что угрозы суверенитету Беларуси «Запад-2017» «не несет по определению». Абсолютно все, в том числе и количество военнослужащих и военной техники из России, согласовывается с белорусской стороной. «Все передвижения войск также контролируются нами», — сказал Равков. Он отметил, что учения не несут угрозы и для западных стран, поскольку имеют оборонительный характер.

Не настораживает Равкова и передислокация российских военных частей к границе с Беларусью. Он говорит, что это «внутреннее дело россиян».

Напомним, что ранее Белорусский Национальный Коммитет предложил программу по укреплению обороноспособности страны, на что Равков ответил в грубой форме.


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