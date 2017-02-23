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На Гродненщине нашли школьные вещи Чеслава Немена

  • 23.02.2017, 23:01

В деревне Старые Василишки были найдены вещи, принадлежавшие знаменитому польскому рок-музыканту.

В деревне Старые Василишки на Гродненщине, на чердаке дома, где родился Чеслав Немен, были найдены вещи, принадлежавшие знаменитому польскому певцу. Это школьная тетрадь, ноты, фотографии и фрагменты книг. В доме Чеслава Немена с 2011 года работает музей, созданный на общественных началах, передает radyjo.net.

«Нами найден фрагмент тетради по русскому языку, который принадлежал ученику шестого класса Чеславу Выджицкому (настоящее имя Чеслава Немена). У него был очень красивый почерк, и писал он без ошибок», - сообщил директор музея Чеслава Немена Владимир Сенюта.

В соломе, которая насобиралассь на чердаке старого дома на протяжении десятков лет, общественные активисты нашли старые фотографии, которые могли быть сделаны молодым Неменом, ноты, картинки, куски книг на польском языке и польскую газету 1938 года.

Знаменитый певец Чеслав Немен, автор хита Dziwny jest ten świat, жил в доме в Старых Василишках от рождения в 1939 году до 1958 года, когда его семья репатриировалась в Польшу.


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