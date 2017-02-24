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Любовь, весна и тунеядство

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  • Ирина Халип
  • 24.02.2017, 15:14
Ирина Халип

Все разговоры последних дней начинаются с фразы «весной пахнет, уже скоро!».

И правда, весна совсем близко. Скоро начнут продавать мимозы и подснежники, и всем хочется говорить о весне и любви. Вот про любовь я вам и расскажу. Эта история была бы почти сказкой, если бы государство не вмешалось, чтобы попытаться обгадить ее участников.

Итак, жила-была Ксения Подлипская. В Минске ее знают многие: талантливый парикмахер и визажист, работала на конкурсах «Мисс Беларусь» и «Мисс Интерконтиненталь», сотрудничала с глянцевыми журналами. Летом 2011 года, когда белорусский рубль превратился в мятую цветную бумажку, Ксения уехала в Москву на заработки. Быстро обзавелась постоянными клиентами, работала по 18 часов в сутки и много зарабатывала. В Беларусь приезжала разве что отдохнуть несколько дней от бешеного ритма своей московской жизни.

Спустя три года Ксения гостила здесь у друзей. Они рассказали о своем приятеле из Солигорска, недавно овдовевшем и оставшемся с четырьмя детьми. Младшей дочке не было еще и двух лет. Ксения рассказывала потом: «Я сама не могу понять, как это произошло. Просто внезапно осознала, что мое место именно там – с этими детьми и этим человеком». Спросила у друзей будто бы в шутку: а им там новая мама не нужна случайно?..

Сначала Ксения и Вадим списывались в социальных сетях. Осенью 2014 года она поехала из Москвы в Солигорск на свидание, забив багажник подарками для детей. Потом были еще три встречи. А затем Ксения собрала вещи и уехала из Москвы в Солигорск жить. Пятой в 60-метровую квартиру. Солигорское общество активно обсуждало ее переезд: «Приехала аферистка из Москвы на «Мерседесе», чтобы лишить бедных сироток жилплощади. Вот увидите, она эту квартиру себе захапает, а детей выселит». Молодая женщина хохотала. Потом неистовствовала, когда местные чиновницы ей, собирающей документы для усыновления, говорили «и зачем вам это нужно?». А когда государственный психолог звонила ей и говорила «вы же, наверное, не справляетесь?», старшая дочка посоветовала: так скажи ей, пусть придет и поможет нам полы помыть, если мы не справляемся, а не дурацкие вопросы задает.

Ксения и Вадим поженились в феврале 2015 года. В ноябре она устроилась на работу. В 2016 году ушла в декретный отпуск - родилась дочка Феодора. Теперь у Ксении пятеро детей. Она научилась варить суп шестилитровыми кастрюлями, наглаживать белье гигантскими стопками, лечить от вирусов и ангин, использовать пару часов в будние дни, пока старшие дети в школе, а младшая возится с игрушками, для наведения порядка в шкафах. Рассказывает, как недавно решила сварить маленькую кастрюльку тыквенного супа для себя и мужа – дети этот суп не любят. Так вот, суп не получился: отвыкла от небольших порций, совсем другие масштабы готовки. Ксения радуется, что дети помогают: второклассник Вася уже сам идет в школу, которая находится близко, а старшеклассница Ульяна успевает перед уроками отвести в детский сад Дусю. Самый старший – Миша – уже стал студентом. Учится в Минске на платном, но в Солигорск приезжает почти каждые выходные.

Живут все они трудно, но весело. Эмоциональная Ксения вспоминает, как в самом начале семейной жизни заворчала на тему «когда ты наконец запомнишь?», а муж ответил: «Подлипская, о чем ты? Я тебя пятый раз в жизни вижу». На этом месте почему-то очень хочется поставить смайлик. Они вообще любят посмеяться, в том числе над собой.

А дальше – вы, наверное, уже догадались, что произошло. Ксения получила «письмо счастья» из налоговой Минского района (она прописана у родителей). Она позвонила в налоговую инспекцию, и ей сказали: ага, у вас нестандартная ситуация, вам нужно приехать в исполком Минского района. Ксения приехала. С удостоверением многодетной матери. И услышала от чиновницы совдеповского вида в «одном окне»: «Эти дети – не ваши. В 2015 году они к вам никакого отношения не имели, а значит, вы – тунеядка. Вы можете обратиться с заявлением об освобождении от уплаты сбора, если у вас тяжелое материальное положение. Нужна будет справка о зарплате мужа». А потом еще с завистью сказала: небось там, в Солигорске, в коттедже живете…

«Какая справка о зарплате?! – говорила Ксения. – У нас нормальное материальное положение. Я просто не понимаю, почему должна платить за то, к чему не имею никакого отношения». Чиновница отвечала тупо и забубенно: по закону это не ваши дети.

Ну да, это не Ксения их кормила, одевала, обстирывала, лечила, возила в поликлинику и в секции. Она, конечно, просыпалась утром и пинала мужа: там твои дети есть хотят, только не шумите, потому что я, как всякий порядочный тунеядец, буду спать до полудня. Это не она взяла на себя заботу о большой, дружной, веселой, но растерянной после смерти мамы и жены семье. Это Вася с Дусей и Ульяна с Мишей – чужие для нее дети. Так решило государство.

Ксения не будет платить дань рэкетирам. Она готова бороться и, я уверена, победит. Но ее вынуждают тратить то драгоценное время, которое она могла бы провести с детьми, оправдываться и унижаться перед тетками-исполкомшами. Случай Ксении Подлипской уникален тем, что, как рентген, беспощадно диагностирует отношение государства в целом и Лукашенко в частности к женщине. Такую преступную муть, как декрет №3, мог придумать только человек, который не уважает собственную мать. Не уважает мать своих детей и матерей своих внуков. Такое мог придумать только махровый, дремучий, необразованный женоненавистник. Тот, для кого женщина – существо второсортное.

Все эти подсчеты (с детьми до трех лет – ладно, не платите, так и быть; до семи – ну хорошо, но только чтобы без детского сада, а уж в семь лет – идите, укладывайте шпалы или платите государству) – унизительны донельзя. И уж тем более разделение детей на своих и чужих – «без бумажки ты букашка». И пусть все женщины платят. Нарожали детей – давайте, башляйте государству за то, что оно вам это позволило. Усыновили – надо вами заняться, что-то тут нечисто, не будет нормальный человек усыновлять чужих детей. А женщина, с их точки зрения, если и не достойна уважения, то хотя бы имеет право на существование лишь тогда, когда она перебирает бумаги в каком-нибудь «госхреннадзоре». Воспитывает детей – нахлебница, пусть платит: материнство – это баловство. Домохозяйка – это та, кто лежит на диване и полирует ногти. А если еще и в загсе отношения с мужем не оформлены – тогда она вообще может называться только непотребным словом. Именно так белорусское государство и воспринимает женщину.

Скоро 8 марта, и Лукашенко будет привычно ронять слезу в официальном поздравлении «дорогие наши жэншчыны». А чиновники понесут мимозы своим женам и будут в обычном своем косноязычии пытаться поднимать тост: ну, это, за тебя, короче, мать. Никто из них, прожив жизнь, так и не понял, что такое любовь, материнство, семья (впрочем, чиновницы женского пола тоже так и не поняли этого). Так и живут они все - от взятки до взятки, от тюрьмы до колхоза, от увольнения до ареста. Скучно живут, бездарно.

И эти люди будут нас учить варить борщи?

Ирина Халип, специально для charter97.org


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