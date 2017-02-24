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В Бобруйске контролеры брали «дань» с водителей автобусов

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  • 24.02.2017, 15:27
Фото: onliner.by

Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы.

В Бобруйске сотрудники правоохранительных органов раскрыли хитрую схему, благодаря которой контролеры общественного транспорта не выходили на рейс и получали за это деньги. Сейчас в деле фигурируют пять человек, которые подозреваются в получении взяток. Им грозит до десяти лет лишения свободы, пишет onliner.by.

УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело в отношении пяти сотрудников отдела контроля пассажирского транспорта ОАО «Могилевоблавтотранс», подозреваемых в получении взяток. Подозреваемые по предварительному сговору во главе с руководителем отдела в период с 2014 года по февраль 2017 года, находясь на территории Могилевской области, в том числе по месту своей работы в здании Бобруйского автовокзала, систематически ежедневно с каждого рейса принимали для себя от водителей вышеуказанного общества в качестве взяток денежные средства, предоставленные им исключительно в связи с занимаемым ими должностным положением, за проставление в билетно-учетных листах, выданных водителям, фиктивных отметок о проведенных ими проверках соблюдения правил перевозки пассажиров, багажа, соблюдения тарифов и правильности оформления перевозочных документов. Соответственно, сами же таковых проверок в установленном порядке не проводили, а указанные отметки ставили в служебных кабинетах, — сообщает Следственный комитет.

Сумма незаконно полученных денежных средств зависела от протяженности маршрута и составляла от 2 рублей 50 копеек до 5 рублей за каждый рейс.

В ходе расследования будет установлена степень вины водителей, — рассказывает официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк. — Деньги ими передавались, чтобы избежать проверок: во все документы ставились фиктивные данные. На самом же деле не проверялись ни билеты, ни вес багажа, ни расход бензина.

Сотрудники правоохранительных органов говорят, что в среднем контролеры получали по тысяче рублей в месяц. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.


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