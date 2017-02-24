Семашко: Нам кровь из носу надо вводить атомную станцию 63 24.02.2017, 15:48

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Владимир Семашко

Фото: DELFI

При этом вице-премьер пообещал «драть» Министерство энергетики за отставание от графика.

Об этом вице-премьер Беларуси Владимир Семашко заявил в пятницу на заседании итоговой коллегии Министерства энергетики.

«Нам кровь из носу надо вводить атомную станцию. Были разговоры, оппоненты... Но у Беларуси другого выхода нет, там будет вырабатываться почти треть энергии, по крайней мере, не меньше четверти», - цитирует БелТА заместителя премьер-министра.

«Надо понимать, что газ и нефть будут дорожать. Есть пауза, когда нефть и газ подешевели, но она недолго будет длиться. Это правильный стратегически выбор, что мы строим атомную станцию», - заявил Владимир Семашко.

«Мы идем с отставанием от графика из-за срыва с первым корпусом реактора и некоторой нерасторопности Росатома. Но есть еще и другая парадоксальная ситуация. Минстройархитектуры плачет, что нет объемов работ. Вот же есть объект, в плане должно быть на площадке в пиковый период 6100 человек на площадке, у нас только 4900 человек», – сказал Семашко.

По его словам, из года в год повторяется одна и та же ситуация: численность рабочих на площадке примерно 80% от плана, и такое же отставание по объему выполненных работ.

«Мы разбирали эту тему и, не обессудьте, будем драть вас за это», – сказал Семашко.

Он напомнил, что в генеральном контракте с Росатомом было прописано, что Беларусь будет стараться максимально задействовать возможности своих строительных и промышленных предприятий.

«Сегодня две трети строителей – это белорусские организации, и 10 российских. Так у них выработка в полтора раза выше, чем у наших. Если в Беларуси не могут набрать строителей, я буду отдавать эти объемы работ россиянам», – сказал Семашко.

Первый энергоблок Белорусской АЭС в Островце (Гродненская область) планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.