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Видеофакт: Рекордсмен управился с 77 банками пива за минуту

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  • 26.02.2017, 14:10
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Правда, житель Пакистана не выпивал их, а давил локтем.

Мухаммад Рашид живет в Карачи (Пакистан) и является основателем и президентом Пакистанской академии боевых искусств.

Впрочем, теперь он прославился на весь мир тем, что установил потрясающий мировой рекорд, умудрившись локтем раздавить 77 алюминиевых банок с пивом за минуту. Событие, принесшее мужчине звание рекордсмена, состоялось в Италии, сообщает 120.su.

Видеоролик, появившийся в интернете, во всей красе показывает этот необычный и очень зрелищный рекорд.


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