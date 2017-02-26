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Витебчанка: Так жить нельзя!

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  • 26.02.2017, 16:57

Рассерженная витебчанка призвала Лукашенко покинуть президентское кресло.

- Мы будем собираться до тех пор, пока не восторжествует правда и справедливость. Они (чиновники - Прим.) все одеты, обуты, жируют, у них дачи, машины. Сколько можно терпеть эту несправедливость?

Я пришла, чтобы сказать людям: так неправильно жить! Наши деды и прадеды воевали, отстаивали страну от фашистов, а теперь на этот пост (президентский - Прим.) пришел точно такой же фашист. Вы меня простите, но я сказала правду.

Уважаемый Александр Григорьевич (уважаемый в кавычках), устали люди. Уступите место и дорогу молодежи, чтобы ребята наши и мужья не уезжали. Дайте им работу - они остануться. Вы все это прекрасно знаете, но играете клоунов и циркачей, которые не хотят снять маску.

Жыве Беларусь! Мы будем жить! - заявила жительница Витебска «Белсату» на акции протеста рассерженных белорусов.


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