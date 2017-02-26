NASA удалось сделать снимок «сердца Марса» 1 26.02.2017, 17:50

Камера HiRISE, установленная на космическом аппарате NASA, сфотографировала горную породу Марса.

Об этом говорится в сообщении на сайте NASA, отметив, что большая часть поверхности Марса покрыта мелкозернистыми породами, которые скрывают коренную породу планеты, сообщает argumentua.com.

«Красочные слои коренной породы. Или, как мы это называем, «красноречивое сердце Марса», — говорится в сообщении официального Twitter аккаунта HiRISE.

Фотография была сделана камерой HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), которая управляется Аризонским университетом и Лунно-планетарной лабораторией. HiRISE делает снимки Марса с аппарата Mars Reconnaissance Orbite с 2006 года.